Die Sport­ler des TSV Brei­ten­güß­bach haben in die­sem Jahr bemer­kens­wer­te Erfol­ge errun­gen: Drit­ter Platz der Keg­ler beim Euro­päis­hen Team-Cup in Rumä­ni­en, Rück­kehr der Bas­ket­bal­ler in eine Pro­fi-Liga, Bezirks­li­ga-Vize­mei­ster­schaft der Fuß­bal­ler, Auf­tritt der Hip-hop- und Break­dan­cer des United im Fern­se­hen, Teil­nah­me eines Eigen­ge­wäch­ses an der Keg­ler­welt­mei­ster, wo WM-Sil­ber geholt wur­de. Doch in der 100-jäh­ri­gen Ver­eins­ge­schich­te gabe es noch viel mehr gro­ße Erfol­ge. Und all die­se las­sen sich in der Fest­chro­nik nach­le­sen, die zum 10.. Jubi­lä­um mit gro­ßem Auf­wand erstellt wur­de, und die am Frei­tag, 23. Juni, um 18.30 Uhr im Ver­ein­lo­kal „Line Up“ nun vor­ge­stellt wird. Dazu ergeht an alle Inter­es­sen­ten Ein­la­dung, auch über die Ver­eins­mit­glie­der hin­aus. Auf 124 Sei­ten und mit 150 Bil­dern illu­striert, lässt sich die Geschich­te von der Grün­dung unter wid­ri­gen Umstän­de bis zum heu­ti­gen Tag fünf Kapi­teln nach­le­sen. Dazu stel­len alle sie­ben Abtei­lun­gen des über 1000 Mit­glie­der zäh­len­den Ver­ei­nes ihre Ent­wick­lung, Ange­bo­te und Erfol­ge aus­führ­lich vor. Auch fin­den sich die „Sta­tu­ten“ als Fak­si­mi­lie, die erste, zehn­sei­ti­ge Ver­eins­sat­zung aus dem Jahr 1923, in der Fest­chro­nik. Eben­so ist der TSV noch im Besitz sei­ner ersten Ver­eins­fah­ne, die zum 100. Jubi­lä­um fach­ge­recht restau­riert wurde.

Das könn­te Sie eben­falls interessieren: Ringl­stet­ter begei­stert in Brei­ten­güß­bach Bes­ser hät­te der Start in die Jubi­lä­ums­fei­er­lich­kei­ten zum 100-jäh­ri­gen Bestehen des TSV Brei­ten­güß­bach nicht aus­fal­len kön­nen: In der prop­pen­vol­len Hans-Jung-Halle… TSV Brei­ten­güß­bach fei­ert 100. Geburts­tag Den Rei­gen der Ver­an­stal­tun­gen zum 100. Jubi­lä­um des TSV Brei­ten­güß­bach setzt die Leicht­ath­le­tik-Abtei­lung am Sams­tag, 17. Juni, ab 13 Uhr… Autoren-Lesung in Brei­ten­güß­bach Georg Pfi­ster liest aus sei­nem Buch Im Rah­men einer Autoren-Lesung am Frei­tag, 16. Juni, um 18.30 Uhr in der TSV-Vereinsgaststätte…