Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Skate­board-Fah­rer attackiert Autofahrer

Im Erlan­ger Stadt­teil Häus­ling kam es am Mon­tag­mor­gen zu einer tät­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen einem Skate­board-Fah­rer und einem Auto­fah­rer, der dabei ver­letzt wurde.

Gegen 7:45 Uhr über­hol­te der 59-jäh­ri­ge Fah­rer eines Audi auf der Haun­dor­fer Stra­ße einen Skate­board-Fah­rer. Als der Auto­fah­rer kur­ze Zeit spä­ter auf­grund der Ver­kehrs­la­ge anhal­ten muss­te, hol­te der Ska­ter den Pkw wie­der ein. Der jun­ge Mann schlug mit sei­nem Board auf das Dach des Audi. Nach­dem der Audi-Fah­rer den Sach­be­schä­di­ger zur Rede stell­te, ver­setz­te ihn die­ser unver­mit­telt einen Faust­schlag ins Gesicht.

Zwi­schen den bei­den Kon­tra­hen­ten ent­wickel­te sich ein Hand­ge­men­ge, dabei konn­te sich der Skate­board-Fah­rer los­rei­ßen und flüchten.

Der 59-Jäh­ri­ge zog sich bei dem Schlag­ab­tausch meh­re­re Ver­let­zun­gen zu. An sei­nem Auto ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 1.000 Euro.

Der unbe­kann­te Skate­board-Fah­rer war etwa 25 Jah­re alt, 170 cm groß und schlank.

Die Poli­zei sucht nach Zeu­gen, wel­che die Aus­ein­an­der­set­zung beob­ach­tet haben und Hin­wei­se auf den Skate­board-Fah­rer geben könne.

Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131 / 760–114, zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Uner­laubt vom Unfall­ort entfernt

Ecken­tal – Ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer hat mit sei­nem Fahr­zeug am Mon­tag, den 19.06.2023, im Zeit­raum von ca. 16:30 bis 19:00 Uhr, einen in der Sie­ben­bür­gen­stra­ße am rech­ten Fahr­bahn­rand gepark­ten Pkw (3er BMW, braun) beschä­digt. Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne die erfor­der­li­chen Anga­ben zu machen oder die Poli­zei zu ver­stän­di­gen. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se bezüg­lich des Unfall­ge­sche­hens oder dem Unfall­ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760–514 zu melden.

Ver­kehrs­un­fall mit Verletzten

Eckental/​Eschenau – Am Mon­tag, den 19.06.2023, gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 31-jäh­ri­ger Klein­sen­del­ba­cher mit sei­nem BMW die Dr.-Otto-Leich-Straße vom Gym­na­si­um in Rich­tung des dor­ti­gen TOOM-Bau­mark­tes. Im Kreis­ver­kehr woll­te der Fah­rer des BMW der Dr.-Otto- Leich-Stra­ße fol­gen. Eine 83-jäh­ri­ge Ecken­ta­le­rin befuhr zeit­gleich mit ihrem Audi die Pet­ten­sied­ler Stra­ße und woll­te eben­falls in den Kreis­ver­kehr ein­fah­ren. Hier­bei über­sah sie den im Kreis­ver­kehr befind­li­chen BMW und tou­chier­te die­sen mit der Fahr­zeug­front an der vor­de­ren Bei­fah­rer­tü­re. Durch den Zusam­men­stoß kam die 83-Jäh­ri­ge mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahr­bahn ab und fuhr gegen eine, neben dem Kreis­ver­kehr ste­hen­de, Later­ne. Hier­bei wur­de sie leicht ver­letzt und wur­de durch den Ret­tungs­dienst zur ambu­lan­ten Behand­lung in ein Kran­ken­haus ver­bracht. Der Audi war nicht mehr fahr­be­reit und muss­te abge­schleppt wer­den. Es ent­stand ein hoher Sach­scha­den von ins­ge­samt etwa 40.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Am 16.06.23 um 07:30 Uhr kam es zwi­schen einer Grup­pe Fahr­rad­fah­ren auf dem Wald­weg zwi­schen Ober­mi­chel­bach und Burg­stall, im Michel­ba­cher Weg 21, zu einem Unfall. Hier­bei stürz­te eine Rad­fah­re­rin und erlitt Ver­let­zun­gen. Es waren drei Jungs mit ihren Fahr­rä­dern zum Unfall­zeit­punkt am Unfall­ort unter­wegs, wel­che aus einem Wald­weg aus Tuchen­bach kamen und even­tu­ell Anga­ben zu dem Unfall machen könnten.

Die Poli­zei nimmt Hin­wei­se unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Schon wie­der Koch­gut vergessen

Röt­ten­bach: Am 19.06.23 gegen 22.30 Uhr bemerk­ten zwei Bewoh­ner in einem Haus in der Brei­täcker­stra­ße Rauch, der aus einer Woh­nung im Erd­ge­schoß kam. Einer der Zeu­gen begab sich dar­auf­hin in die Woh­nung im Erd­ge­schoß und ent­deck­te ange­brann­tes Koch­gut auf dem Herd und eine völ­lig ver­rauch­te Küche. Der Bewoh­ner der Erd­ge­schoß­woh­nung woll­te sich etwas zu essen kochen, schlief wäh­rend­des­sen jedoch auf der Ter­ras­se ein. Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Röt­ten­bach belüf­te­te das Haus und die Bewoh­ner konn­ten in ihren Woh­nun­gen verbleiben.

Schlag­boh­rer entwendet

Grems­dorf: Der Besit­zer einer Werk­statt in der Brücken­stra­ße ver­gaß in der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag den Schlüs­sel zu sei­ner Werk­statt abzu­zie­hen. In der Nacht gegen 03.30 Uhr hör­te er ein lau­fen­des Auto vor sei­ner Werk­statt, küm­mer­te sich jedoch nicht dar­um. Am näch­sten Tag bemerk­te er das Feh­len des Schlag­boh­rers im Wert von ca. 500 Euro.

Per­so­nen die Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Höch­stadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.