Obwohl sie so gar nichts Natür­li­ches an sich haben, sind Städ­te häu­fig Hot­spots der Arten­viel­falt. Dabei lässt sich das Poten­zi­al durch bewuss­te Pfle­ge von Grün­flä­chen noch wei­ter aus­bau­en. Zu die­sem The­ma hat der gemein­nüt­zi­ge Natur­schutz­ver­ein LBV Coburg nun den kosten­lo­sen Vor­trag „Stadt­Na­tur – ein Wider­spruch?“ im Land­gast­haus Kai­ser in Dörf­les-Esbach organisiert.

Am Diens­tag, 27. Juni, um 19.30 Uhr zeigt hier Robert Pfei­fer, der Lei­ter des Stadt­gar­ten­am­tes Bay­reuth, anhand von Bei­spie­len aus der Stadt Bay­reuth, wel­che Maß­nah­men im inner­städ­ti­schen Raum zur Stei­ge­rung der Bio­di­ver­si­tät bei­tra­gen kön­nen. Dabei wird der Refe­rent auch die Kon­flik­te anspre­chen, die sich aus den unter­schied­li­chen Nut­zungs­an­sprü­chen in der Stadt erge­ben kön­nen, und an wel­che Gren­zen man beim Schutz sel­te­ner Arten kommt. Letzt­lich kann die Stadt­na­tur aber ein Vor­bild für das Zusam­men­le­ben von Tie­ren, Pflan­zen und Men­schen sein.

Die Ver­an­stal­tung fin­det zusätz­lich auch online statt. Wer also nicht nach Dörf­les- Esbach kom­men kann, der kann sich unter dem Zugangs­link www​.t1p​.de/​n​a​t​u​r​s​c​h​u​t​z​o​n​l​ine digi­tal mit ein­schal­ten. Der LBV Coburg freut sich über rege Teilnahme!