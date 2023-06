Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Hof

HOF. Ermitt­ler der Kri­po Hof klä­ren Ein­bruch in Piz­ze­ria und Auto­dieb­stahl auf. Die Staats­an­walt­schaft Hof stell­te am Mon­tag Haft­an­trag gegen einen 28-Jährigen.

In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag ver­schaff­te sich ein zunächst Unbe­kann­ter gewalt­sam Zutritt in eine Piz­ze­ria in der Hofer Ernst-Reu­ter-Stra­ße. Nach­dem er die Ein­gangs­tü­re aus Glas ein­ge­schla­gen hat­te, durch­wühl­te er das Inne­re der Gast­stät­te und nahm einen Fahr­zeug­schlüs­sel an sich. Anschlie­ßend setz­te er sich in das zuge­hö­ri­ge Auto des Lie­fer­dien­stes und fuhr damit davon. Der Sko­da hat­te einen Zeit­wert von rund 10.000 Euro.

Die nach­fol­gen­den Ermitt­lun­gen und die Aus­wer­tung von Spu­ren führ­ten die Hofer Kri­po zu einem 28-jäh­ri­gen Mann aus Zwickau. Nach des­sen Fest­nah­me stell­te die Staats­an­walt­schaft Hof Haft­an­trag und ein Rich­ter erließ am Mon­tag­mit­tag Haft­be­fehl. Der Tat­ver­däch­ti­ge sitzt seit­dem in Untersuchungshaft.