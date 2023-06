Vom 31. Juli bis 02. August erfah­ren Mäd­chen von 10 bis 14 Jah­ren bei der Feri­en­ak­ti­on „Auf die Plät­ze – Tech­nik – los!“ an der Hoch­schu­le Coburg in prak­ti­schen Work­shops viel Inter­es­san­tes, z.B. über intel­li­gen­te Tex­ti­li­en oder Mathe­ma­tik im Schuh­kar­ton. Sie kön­nen sich ein elek­tro­ni­sches Geschick­lich­keits­spiel bau­en oder sich mit künst­li­cher Intel­li­genz beschäf­tig­ten, neue Kom­pe­ten­zen erwer­ben und ihre Stär­ken bes­ser ken­nen ler­nen. In dem bun­ten und viel­sei­ti­gen Pro­gramm fin­det jede etwas Passendes.

Die Hoch­schu­le Coburg ermög­licht Schü­le­rin­nen mit dem Pro­gramm „MUT – Mäd­chen und Tech­nik“ Erfah­run­gen im Umgang mit Tech­nik und Natur­wis­sen­schaf­ten und unter­stützt so die Berufs­ori­en­tie­rung von Mädchen.

Infor­ma­tio­nen zum Pro­gramm und die Mög­lich­keit zur Anmel­dung gibt es unter https://​www​.mut​-ober​fran​ken​.de/​a​k​t​i​o​n​e​n​-​k​a​l​e​n​d​e​r​/​a​u​f​d​i​e​p​l​a​e​t​ze/.