RED­WITZ A.D.RODACH, LKR. LICH­TEN­FELS. In den frü­hen Mor­gen­stun­den des Sams­tags bedroh­te ein 39-jäh­ri­ger Fahr­gast einen Taxi­fah­rer in Red­witz und flüch­te­te anschlie­ßend. Kur­ze Zeit spä­ter nahm eine Strei­fe der Poli­zei Lich­ten­fels den Tat­ver­däch­ti­gen fest.

Kurz nach 1 Uhr ließ sich der 39-Jäh­ri­ge mit dem Taxi von Lich­ten­fels nach Red­witz a.d.Rodach fah­ren. Als der 22-jäh­ri­ge Fah­rer in der Haupt­stra­ße anhielt und sei­nen Fahr­gast aus­stei­gen las­sen woll­te, bedroh­te ihn der 39-Jäh­ri­ge ver­bal und führ­te sei­ne Hand an den Kopf des Taxi­fah­rers. Ob er hier­bei einen Gegen­stand in der Hand hielt, ist bis­lang noch unklar und Gegen­stand der Ermitt­lun­gen. Anschlie­ßend flüch­te­te der 39 Jah­re alte Mann. Im Rah­men der sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung konn­te eine Strei­fe der Poli­zei Lich­ten­fels den Tat­ver­däch­ti­gen in unmit­tel­ba­rer Nähe antref­fen und festnehmen.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men. Der Mann muss sich nun wegen eines Raub­de­lik­tes straf­recht­lich verantworten.