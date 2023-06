Mar­git­ta Grötsch mit dem Stein nicht zu schlagen

Recht erfolg­reich kehr­te Mar­git­ta Grötsch vom TSV Stadt­stein­ach von den deut­schen Rasen­kraft­sport-Mei­ster­schaf­ten im idyl­li­schen Schwarz­wald-Städt­chen Lan­gen­brand nach Hau­se. Im Leichtgewicht(-58kg) der Frau­en hat­te sich die 31Jährige gute Chan­cen auf einen vor­de­ren Platz aus­ge­rech­net. In der ersten Dis­zi­plin, dem Steinstoßen(5kg), ging die Rech­nung schon mal gut auf. Die Stadt­steina­che­rin lag nach den vier Wett­kampf­ver­su­chen mit 8,61 Metern knapp vor Pau­la Högemann(TSG Dissen/8,50 Meter) sowie Sil­ke Finkbeiner(VfL Waiblingen/8,46 Meter) und hol­te sich damit den deut­schen Mei­ster­ti­tel in der Ein­zel­dis­zi­plin. Nicht ganz so rund lief es für Mar­git­ta Grötsch dann beim Ham­mer­wer­fen. 40 Meter hat­te sie mit dem 4kg-schwe­ren Gerät anvi­siert. Klei­ne tech­ni­sche Unsi­cher­hei­ten lie­ßen den Wurf­ham­mer nur auf 37,55 Meter flie­gen, der zweit­be­sten Wei­te hin­ter Fedo­ra Bleicker(DJK Aschaf­fen­burg), die auf 41,71 Meter kam. Das Gewicht­wer­fen muss­te nun über den Drei­kampf­sieg ent­schei­den. Auch hier prä­sen­tier­te sich die Aschaf­fen­bur­ge­rin bären­stark und beför­der­te das 5kg-schwe­re und 50 Zen­ti­me­ter-lan­ge Wurf­ge­rät auf 21,87 Meter. 20,29 Meter von Mar­git­ta Grötsch reich­ten trotz bes­se­rer Steinstoßleistung(8,61 Meter : 7,69 Meter) schließ­lich nicht um sich auch im Drei­kampf vor Bleicker zu set­zen. Am Ende ging der Drei­kampf­ti­tel mit 2165 Punk­ten an Fedo­ra Bleicker. Mar­git­ta Grötsch lan­de­te mit 2114 Zäh­lern auf dem zwei­ten Rang vor Sil­ke Finkbeiner(1985 Punkte).