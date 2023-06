Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

COBURG. Eine 19-Jäh­ri­ge Kulm­ba­che­rin muss­te am Sams­tag um 23 Uhr ver­kehrs­be­dingt in der Juden­gas­se 25 an der dor­ti­gen Licht­zei­chen­an­la­ge war­ten, als ein schwar­zer Audi, A6, mit Cobur­ger Zulas­sung, an der Kulm­ba­che­rin rechts vor­bei­fuhr und ihr hier­bei ihre rech­te Fahr­zeug­sei­te ver­kratz­te. Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt nun wegen des uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort. Hin­wei­se auf den schwar­zen Audi, A6, mit Cobur­ger Kenn­zei­chen, nimmt die Poli­zei unter 09561/645–0 entgegen.

COBURG. Eine 22-Jäh­ri­ge Cobur­ge­rin park­te im Zeit­raum 17.06.2023 von 20:00 bis 23:45 Uhr ihren schwar­zen VW / Bora mit Kulm­ba­cher Zulas­sung in der Creid­lit­zer Stra­ße in Creid­litz ord­nungs­ge­mäß am rech­ten Fahr­bahn­rand, als im o.g. Tat­zeit­raum ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ihren Pkw rund­um ver­kratz­te. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 1500€. Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt nun wegen Sach­be­schä­di­gung und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung unter 09561/645–0.

COBURG. Am Sams­tag­mit­tag wei­ger­te sich ein 51-Jäh­ri­ger die Loka­li­tät „Gur­ga­la“ in der Schenk­gas­se zu ver­las­sen. Einen Platz­ver­weis der Poli­zei kam er nicht nach, wes­halb er durch die Poli­zei in Gewahr­sam genom­men wur­de. Bei der Inge­wahrs­am­nah­me schlug der 51-Jäh­ri­ge nach einer Poli­zei­be­am­tin und ver­letz­te die­se an der Nase und zer­stör­te ihre Brille.

Den Tag ver­brach­te der 51-Jäh­ri­ge in den Haft­räu­men der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg. Ihn erwar­ten nun u.a. Anzei­gen wegen Wider­stand gegen Voll­streckungs­be­am­ten und Tät­li­cher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte.

GROß­HEI­RATH. Ein 20-Jäh­ri­ger besuch­te in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag das Sonn­wend­feu­er in Wat­zen­dorf und park­te hier­zu sein Klein­kraft­rad ein Peu­geot in rosa in der Sess­la­cher Stra­ße 6 in Wat­zen­dorf. Am 18.06.2023, in der Zeit von 01:50 Uhr und 02:25 Uhr, warf ein bis­lang unbe­kann­ter Täter sein Klein­kraft­rad um und beschä­dig­te hier­bei die Ver­klei­dung. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 500€. Die Cobur­ger Poli­zei bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung unter 09561/645–0.

AHORN. Auf­merk­sa­me Ahor­ner ent­deck­ten beim Wan­dern im Wald in Eicha einen ver­däch­ti­gen metal­li­schen Gegen­stand. Nach Über­prü­fung durch den Kampf­mit­tel­räum­dienst Nürn­berg stell­te sich her­aus, dass es sich bei die­sem um eine 7,5cm gro­ße Spreng­gra­na­te aus dem zwei­ten Welt­krieg han­delt. Die Gra­na­te wur­den durch den Kampf­mit­tel­räum­dienst gebor­gen und fach­ge­recht ent­sorgt. Gefahr für die Bevöl­ke­rung bestand zu kei­nem Zeitpunkt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Gepark­ten Pkw angefahren

Kro­nach. Am Sams­tag­nach­mit­tag wur­de ein in der Stra­ße Am Flü­gel­bahn­hof abge­stell­ter Pkw Mer­ce­des durch ein unbe­kann­tes Fahr­zeug ange­fah­ren und mas­siv beschä­digt. An dem Mer­ce­des war die gesam­te Fah­rer­sei­te ein­ge­dellt bzw. ver­kratzt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher flüch­te­te vom Unfall­ort, ohne sei­nen Ver­pflich­tun­gen nach­zu­kom­men. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 5000 Euro.

Ruck­sack entwendet

Kro­nach. Am Sams­tag­nach­mit­tag wur­de ein vor dem Tier­heim Kro­nach abge­stell­ter Ruck­sack ent­wen­det. Im Rah­men der Sach­ver­halts­auf­nah­me fiel der Ver­dacht auf eine 24jährige Frau, die sich im Tat­zeit­raum als ein­zi­ge dort auf­hielt. Der Ruck­sack konn­te anschlie­ßend auch wie­der auf­ge­fun­den wer­den. Aller­dings fehlt das Bar­geld in Höhe von 12 Euro.

Ruhe­stö­run­gen eingestellt

Lkrs. Kro­nach. Auf­grund der guten Wit­te­rung muss­ten Beam­te der PI Kro­nach in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag mehr­fach zu gemel­de­ten Ruhe­stö­run­gen aus­rücken. Die Ruhe­stö­run­gen konn­ten auch schnell ein­ge­stellt wer­den, da sich die mei­sten Betrof­fe­nen ein­sich­tig zeig­ten. Trotz­dem wird dar­um gebe­ten bei Fei­er­lich­kei­ten im Außen­be­reich die erfor­der­lich Rück­sicht auf die Nach­bar­schaft nicht aus außer Acht zu lassen.