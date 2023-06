Am gest­ri­gen Abend fand im Buben­reuth das tra­di­tio­nel­le Johan­ni­feu­er statt. Ver­an­stal­tet wur­de die­ses Fest durch die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den der Feu­er­wehr Bubenreuth.

Bereits um 13:00 Uhr star­te­ten die Auf­bau­ar­bei­ten am Fest­platz und pünkt­lich um 18:00 Uhr tra­fen die ersten der rund 1.000 Besu­cher am Fest­platz an der Mehr­zweck­hal­le ein. Musi­ka­lisch umrahmt wur­de das Fest durch die Eger­län­der Gei­gen­bau­er­ka­pel­le Buben­reuth. Die Gäste konn­ten es sich bei küh­len Geträn­ken und Spei­sen vom Grill gut gehen lassen.

Um 19:30 Uhr begrüß­te der Vor­stand Jochen Schu­ster die Gäste und freu­te sich über die zahl­rei­chen Gäste am Fest­platz. Um 21:00 Uhr zog der Fackel­zug bestehend aus Buben­reu­ther Ver­ei­nen und Gästen durch die Gei­gen­bau­erge­mein­de. Ziel war der auf­ge­schüt­te­te Holz­hau­fen um die­sen mit den Fackeln zu den Klän­gen von „Flam­me Empor, kein schö­ner Land der Bay­ern­hym­ne und der Natio­nal­hym­ne zu entzünden.

Gegen 23:30 Uhr ging die Tra­di­ti­ons­ver­an­stal­tung zu Ende. Wir bedan­ken uns bei allen Gästen für den Besuch und freu­en uns auch im näch­sten Jahr wie­der die­ses schö­ne Fest für unse­ren Ort durch­füh­ren zu dürfen.