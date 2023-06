Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Mani­pu­la­ti­on an Fahrzeugreifen

Bai­er­s­dorf – In der Nacht vom 14.06. auf den 15.06.2023 wur­de in der Stra­ße „In der Hut“ in Bai­er­s­dorf, im Innen­hof eines Mehr­par­tei­en­hau­ses, ein grau­er Pkw ange­gan­gen, der in einem offe­nen Car­port park­te. Eine unbe­kann­te Per­son locker­te unbe­merkt alle Mut­tern eines Vorderreifens.

Bei einer Fahrt am Fol­ge­tag bemerk­te der Besit­zer die Mani­pu­la­ti­on nach Kur­zem, sodass es zu kei­nem Unfall kam, nie­mand ver­letzt wur­de und auch kein Sach­scha­den entstand.

Den­noch stellt die­se Tat ein Delikt des Gefähr­li­chen Ein­griffs in den Stra­ßen­ver­kehr dar, wegen dem nun die Poli­zei ermit­telt. Sofern sie ergän­zen­de Anga­ben zum genann­ten Sach­ver­halt machen kön­nen, neh­men sie bit­te tele­fo­nisch Kon­takt mit der PI Erlan­gen-Land auf (Tel.: 09131/760 514).

Geld­beu­tel aus VW-Bus gestohlen

Möh­ren­dorf – Am Don­ners­tag im Tat­zeit­raum zwi­schen 12:30 – 12:45 Uhr ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter eine Stoff­ta­sche samt Geld­beu­tel aus einem gepark­ten VW-Bus.

Die­ser war in der Stra­ße in der Hut vor dem dor­ti­gen Alten­heim geparkt. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zur Tat geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131–760-514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Unbe­lehr­ba­rer Ladendieb

Her­zo­gen­au­rach – Am Frei­tag­abend gegen 18:30 Uhr wur­de der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach ein 24-jäh­ri­ger Laden­dieb gemel­det. Der auf­merk­sa­me Laden­de­tek­tiv eines Spor­tout­lets konn­te den Beschul­dig­ten dabei beob­ach­ten wie er mit Waren in einer Umklei­de­ka­bi­ne ver­schwand und anschlie­ßend mit einem Ruck­sack das Geschäft ver­ließ ohne zu bezah­len. In dem Ruck­sack befand sich Die­bes­gut im Wert von über 125,00 EUR.

Da der jun­ge Mann bereits mehr­fach in jüng­ster Ver­gan­gen­heit Laden­dieb­stäh­le began­gen und kei­nen festen Wohn­sitz in Deutsch­land hat, stell­te die Staats­an­walt­schaft Haft­an­trag, wes­halb der Beschul­dig­te am Sams­tag einem Ermitt­lungs­rich­ter beim Amts­ge­richt vor­ge­führt wird, der über die Haft­fra­ge entscheidet.

LKW-Fah­rer die Wei­ter­fahrt unterbunden

Her­zo­gen­au­rach – Am Frei­tag­nach­mit­tag ver­stän­dig­te eine Fir­ma die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach und teil­te einen Sat­tel­zug mit, auf des­sen Lade­flä­che sich unge­si­cher­te Ladung befand. Der LKW-Fah­rer woll­te in die­sem Zustand das Fir­men­ge­län­de ver­las­sen, um die Ware an sei­nem Bestim­mungs­ort zu ent­la­den. Es han­del­te sich um meh­re­re Ver­sand­stücke mit einem jewei­li­gen Ein­zel­ge­wicht von über 625 kg.

Durch die Poli­zei wur­de dem LKW-Fah­rer die Wei­ter­fahrt unter­sagt, bis er für die ord­nungs­ge­mä­ße Siche­rung der Ladung sor­gen konnte.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -