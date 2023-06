Kul­tur­gä­ste aus Senio­ren­hei­men und Kul­tur­pa­ten genie­ßen einen zau­ber­haf­ten Abend bei den Luisenburg-Festspielen

Unter dem Mot­to „Kul­tur kennt kein Alter“ star­te­te Anfang des Jah­res das Pro­jekt „Kul­tur­pa­ten und Kul­tur­gä­ste“ im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge. Über die­ses ein­zig­ar­ti­ge Pro­jekt der Regio­nal­in­itia­ti­ve Ober­fran­ken Offen­siv, in Koope­ra­ti­on mit dem Koor­di­nie­rungs­zen­trum Bür­ger­schaft­li­ches Enga­ge­ment am Land­rats­amt Wun­sie­del, wur­den acht Kul­tur­pa­tin­nen und ein Kul­tur­pa­te ausgebildet.

Die ehren­amt­lich enga­gier­ten Men­schen beglei­ten Senio­rin­nen und Senio­ren, z.B. bei dem Besuch von Kul­tur- und All­tags­ver­an­stal­tun­gen, um deren gesell­schaft­li­che Teil­ha­be und Lebens­qua­li­tät zu ver­bes­sern. Der Auf­takt für das Kul­tur­pa­ten-Pro­jekt im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge, war der Besuch der Lui­sen­burg-Fest­spie­le, zusam­men mit dem Koope­ra­ti­ons­part­ner Cura­to­ri­um Altern gestal­ten, ver­tre­ten durch Geschäfts­füh­re­rin Sabi­ne L. Distler. Bei die­sem Aus­flug wur­den die Kul­tur­gä­ste aus dem Yama­ka­wa-Senio­ren­haus und dem Senio­ren­heim St. Eli­sa­beth von den Kult­pa­ten zu der Auf­füh­rung „Die Schö­ne und das Biest“ begleitet.

Ange­sichts des herr­li­chen Wet­ters und der wun­der­ba­ren Kulis­se auf der Natur­büh­ne genos­sen Kul­tur­gä­ste und –paten das zau­ber­haf­te Thea­ter­spek­ta­kel in vol­len Zügen. Bei der lockern und ent­spann­ten Atmo­sphä­re ent­wickel­te sich zwi­schen den Senio­rin­nen und Senio­ren sowie den Kul­tur­pa­ten sofort ein Gefühl von Gemein­schaft und Ver­traut­heit. Man­che der Senio­ren erin­ner­ten sich an das alte Mär­chen und alle staun­ten über die far­ben­fro­hen Kostü­me der Dar­stel­ler und lie­ßen sich fas­zi­niert von dem Schau­spiel in eine Welt vol­ler Magie und Fan­ta­sie ent­füh­ren. Für alle Betei­lig­ten war es ein unver­gess­li­cher Tag vol­ler kul­tu­rel­ler Erleb­nis­se und bewe­gen­der Ein­drücke. Die Senio­rin­nen und Senio­ren genos­sen das für sie nicht all­täg­li­che Ereig­nis in vol­len Zügen.

Wer­den auch Sie Kul­tur­gast! Sie tref­fen gern ande­re Men­schen? Sie lie­ben Thea­ter, Musik, Füh­run­gen oder Kino? Sie ver­las­sen gern ein­mal die eige­nen vier Wän­de? Aber allei­ne ist das schwierig?

Dann mel­den Sie sich doch ein­fach bei:

Eli­sa­beth Golly

Land­rats­amt Wun­sie­del i. Fichtelgebirge

Per Tele­fon: 09232 80449

Per Post: Jean- Paul- Stra­ße 9

Per E‑Mail: elisabeth.​golly@​landkreis-​wunsiedel.​de

und fra­gen nach einer zuver­läs­si­gen Kul­tur­pa­tin oder einem zuver­läs­si­gen Kul­tur­pa­ten, der/​die Sie bei dem Besuch einer Ver­an­stal­tung beglei­tet und Ihnen zur Sei­te steht. Kul­tur­pa­tin­nen und Kul­tur­pa­ten sind geschul­te und ver­trau­ens­vol­le Beglei­tun­gen, die sich ehren­amt­lich engagieren.