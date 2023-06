Kon­zer­te des „Frän­ki­schen Kam­mer­or­che­sters“ in Forch­heim und San­s­pa­reil am 24. und 25. Juni 2023 in Forch­heim und Sanspareil

BAROK­KO­KO con Flauto

Für das neue Kon­zert­pro­gramm des FRÄN­KI­SCHEN KAM­MER­OR­CHE­STERs ist es gelun­gen, Wolf­gang Rit­ter, den lang­jäh­ri­gen Solo­flö­ti­sten des Elb­phil­har­mo­nie-Orche­sters Ham­burg zu gewinnen!

Mit ihm begibt sich das Ensem­ble in eine span­nen­den Zeit des Über­gangs vom Barock zum Rok­ko­ko, der einer musi­ka­li­schen Stil­re­vo­lu­ti­on gleichkam.

Musi­ka­li­sche High­lights mit der Solo­flö­te, die cha­rak­te­ri­stisch für die bei­den Stil­epo­chen sind ebnso wie Orche­ster­wer­ke wie das berühm­te Diver­ti­men­to, D‑Dur von W.A. Mozart sind im Programm.

- J.S. Bach: Orche­ster-Suite Nr.2,h‑moll (mit Soloflöte)

– Carl Stamitz: Flö­ten­kon­zert op.29

– W.A. Mozart: Diver­ti­men­to in D (KV 136), ein bril­lan­tes Jugendwerk,

– Mark­grä­fin Wil­hel­mi­ne von Bay­reuth: Ouver­tu­re zu ihrer Oper „Arge­nore“

(eine hom­mage an die Schöp­fe­rin von Sanspareil)

Solist: Wolf­gang Rit­ter, Ham­burg (Quer­flö­te)

Musi­ka­li­sche Lei­tung: Richard Hubert, Bay­reuth (Vio­li­ne)

Ort: Forch­heim

Ter­min: Sams­tag, 24.6. 2023

wann: Beginn: 19.30 Uhr

Wo: Klo­ster­kir­che St. Anton

Ort: San­s­pa­reil (Won­sees)

Ter­min: Sonn­tag, 25.6. 2023

wann: Beginn: 15.00 Uhr

Wo: Rui­nen­thea­ter im Felsengarten

Kar­ten an der Abendkasse