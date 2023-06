Am Mon­tag, 19. Juni 2023, prä­sen­tiert sich der musi­ka­li­sche Nach­wuchs um 19 Uhr im Spie­gel­saal der Harmonie

Sie bren­nen für die Musik und kön­nen sich vor­stel­len, sie zum Beruf zu machen. Neun Nach­wuchs­mu­si­ke­rin­nen und ‑musi­ker erhal­ten aktu­ell eine sehr inten­si­ve musi­ka­li­sche Aus­bil­dung in der För­der­klas­se zur Stu­di­en­vor­be­rei­tung an der Städ­ti­schen Musik­schu­le. Am Mon­tag, 19. Juni 2023, prä­sen­tie­ren sie sich um 19 Uhr im Rah­men eines Kon­zer­tes im Spie­gel­saal der Har­mo­nie am Schil­ler­platz, das in Zusam­men­ar­beit mit der Gesell­schaft Har­mo­nie ver­an­stal­tet wird.

Die Mit­wir­ken­den berei­ten sich der­zeit in der För­der­klas­se der Musik­schu­le auf ein Musik­stu­di­um vor und erhal­ten dabei vier­mal pro Woche Unter­richt in Haupt- und Neben­fach, Theorie/​Gehörbildung und Ensem­ble. För­der­klas­sen an den öffent­li­chen Musik­schu­len in Bay­ern wer­den durch Son­der­mit­tel des Frei­staa­tes Bay­ern geför­dert. Auf dem Pro­gramm des Kon­zer­tes, das die Musik­schu­le nun schon zum fünf­ten Mal in Zusam­men­ar­beit mit der Gesell­schaft Har­mo­nie Bam­berg e.V. ver­an­stal­tet, ste­hen Wer­ke von Hän­del, Haydn, Mozart, Chat­scha­tur­jan, Bar­tok u.a. Eini­ge der auf­tre­ten­den jun­gen Künst­ler, die auf der Vio­li­ne, der Vio­la, dem Fagott und dem Kla­vier zu hören sind, haben sich vor Kur­zem Prei­se beim Bun­des­wett­be­werb Jugend musi­ziert in Zwickau erspielt.

Der Ein­tritt ist frei, um Spen­den wird gebeten.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.musik​schu​le​.bam​berg​.de