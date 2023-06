Unter­stüt­zung bei Schul­pro­ble­men und Betreuungslücken

Zum Ende des Schul­jah­res lädt das Auf­see­sia­num am Sonn­tag, den 25.06.2023, um 15.00 Uhr wie­der inter­es­sier­te Fami­li­en zu einer Haus­füh­rung ein, der bei Kaf­fee und Kuchen die wich­tig­sten Infor­ma­tio­nen zu Inter­nat und Haus­auf­ga­ben­be­treu­ung vor­aus­ge­schickt werden.

Ab der 5. Klas­se nimmt das Bam­ber­ger Inter­nat mit Tages­schu­le Schüler/​innen aller Schul­ar­ten (Mit­tel­schu­le, Wirt­schafts­schu­le, Real­schu­le, FOS, BOS, Gym­na­si­um, Berufs­fach­schu­le für Haus­wirt­schaft, Kin­der­pfle­ge, Sozi­al­pfle­ge) auf.

Es bie­tet mit sei­nem Betreu­ungs­an­ge­bot ger­ne Fami­li­en Hil­fe an, wenn Eltern ihre Kin­der durch einen Inter­nats­be­such bzw. täg­li­che Haus­auf­ga­ben­be­treu­ung beson­ders för­dern möch­ten oder es zum Bei­spiel um Betreu­ungs­lücken und Schul­pro­ble­me geht.

Auch das The­ma Auf­stiegs­qua­li­fi­zie­rung liegt dem Auf­see­sia­num sehr am Her­zen. Für Mit­tel­schü­ler gibt es ganz­jäh­rig einen Vor­be­rei­tungs­kurs auf den Qua­li­fi­zie­ren­den Abschluss der Mit­tel­schu­le. Dane­ben gibt es jedes Jahr auch Schüler/​innen, die nach dem „Qua­li“ noch eine Mitt­le­re Rei­fe anschlie­ßen oder nach der Mitt­le­ren Rei­fe in die Ein­füh­rungs­klas­se ans Gym­na­si­um wech­seln. Auch die Höher­qua­li­fi­zie­rung von der Mitt­le­ren Rei­fe zum Fach­ab­itur ist stets ein mög­li­cher Schritt, den das Inter­nat in der Schul­stadt Bam­berg regel­mä­ßig begleitet.

Dabei ver­folgt das Auf­see­sia­num inner­halb sei­nes umfang­rei­chen Ganz­tags­an­ge­bo­tes auf dem ein­ma­lig gele­ge­nen Gelän­de inmit­ten der Welt­kul­tur­er­be­stadt Bam­berg, zwi­schen dem Dom und dem Klo­ster am Michels­berg, einen ganz­heit­li­chen Ansatz, bei dem neben den Haus­auf­ga­ben und “Ler­nen ler­nen“ auch die Frei­zeit und sozia­le Erzie­hung nicht zu kurz kommen.

Wenn Sie Inter­es­se haben das Auf­see­sia­num im Rah­men des Info­ta­ges näher ken­nen­zu­ler­nen, bit­ten wir um vor­he­ri­ge Anmel­dung. Vie­len Dank!

Kon­takt:

Stu­di­en­se­mi­nar Auf­see­sia­num, Auf­seß­str. 2, 96049 Bam­berg, Email: info@​aufseesianum.​de Tel.: 0951/51926–0. Wei­te­re Infos fin­den Sie unter: www​.auf​see​sia​num​.de