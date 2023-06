Die Fir­ma Sona­tur Bio­ge­trei­de GmbH & Co. KG über­nimmt das Getrei­de­la­ger in Hei­li­gen­stadt. Es sind aktu­ell Umbau­ar­bei­ten geplant, wel­che bis zur kom­men­den Ern­te abge­schlos­sen sein sol­len, damit eine Ern­te­er­fas­sung schon 2023 erfol­gen kann.

Die Öko-Modell­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz begrüßt das Vor­ha­ben der Sona­tur Bio­ge­trei­de GmbH & Co. KG sehr, da sei­tens der Öko-Land­wir­te das The­ma Bio-Getrei­de­la­ger in der Frän­ki­schen Schweiz bereits seit eini­gen Jah­ren als drin­gend not­wen­dig erach­tet wird. Nach der Eta­blie­rung eines klei­nen Bio-Getrei­de­la­gers bei Man­fred Stock­mann in Creu­ßen konn­te die Öko-Modell­re­gi­on bereits hier einen klei­nen Erfolg ver­bu­chen, doch die Kapa­zi­tä­ten waren noch nicht ausreichend.

Mit dem zusätz­li­chen Getrei­de­la­ger in Hei­li­gen­stadt wer­den die­se noch­mal um 4000 – 6000 Ton­nen erhöht. „Mit der Über­nah­me des Raiff­ei­sen-Gelän­des in Hei­li­gen­stadt von der Fir­ma Sona­tur Bio­ge­trei­de GmbH & Co. KG wird die Wert­schöp­fungs­ket­te Getrei­de im öko­lo­gi­schen Land­bau direkt gestärkt und zudem ein Leer­stand wie­der­be­lebt. Der Groß­teil der Bio­bau­ern in der Öko-Modell­re­gi­on baut Getrei­de an und kann sich damit über den Aus­bau der dafür not­wen­di­gen Struk­tu­ren freu­en“, sagt der Mana­ger der Öko-Modell­re­gi­on Juli­us Stint­zing. Doch auch ver­ar­bei­ten­de Betrie­be, wie Bio-Müh­len in und um die Frän­ki­sche Schweiz her­um wer­den hier­durch gestärkt. Mit der stei­gen­den Nach­fra­ge an Bio-Lebens­mit­teln haben nun auch bei­spiels­wei­se Bäcke­rei­en ein­fa­cher die Mög­lich­keit, Bio-Sor­ten anzu­bie­ten. „Wir kön­nen gespannt sein, wel­che neu­en Betriebs­spar­ten und Bio-Pro­duk­te die­ses Pro­jekt nach sich zieht – nicht nur in der Frän­ki­schen Schweiz, son­dern auch in der gesam­ten Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken mit der welt­weit höch­sten Bäckereidichte.“

Sona­tur benö­tigt noch zuver­läs­si­ges Per­so­nal für den neu­en Standort.

Hier­für kön­nen sich Inter­es­sier­te, ins­be­son­de­re Tei­ler­werbs­land­wir­te mit Fokus auf Getrei­de­an­bau, unter fol­gen­dem Kon­takt infor­mie­ren oder direkt bewerben:

Foch­ler Maximilian

sona­tur bio­ge­trei­de gmbh & co​.kg

Hofer Stra­ße 59

95158 Kirchenlamitz

Tel: 017662855247

E‑Mail: sonatur-​biogetreide@​gmx.​de

www​.sona​tur​-bio​ge​trei​de​.de