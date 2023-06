Zwei auf­re­gen­de Vor­mit­ta­ge gin­gen für die Teil­neh­men­den des 4. Schul­thea­ter­fe­sti­vals KLEIN ZACHES (15./16.06.) am ETA Hoff­mann Thea­ter zu Ende. Am von den Thea­ter­päd­ago­gin­nen Saskia Zink und The­re­se Frosch gelei­te­ten Festi­val nah­men Schüler*innen des Franz-Lud­wig-Gym­na­si­ums Bam­berg mit ihrem im Kurs „Dar­stel­le­ri­sche Gestal­tung“ ent­stan­de­nen Spiel­film „Wenn Zei­ten dich ändern“ und die Deutsch­för­der­klas­se der Grund- und Mit­tel­schu­le Hirschaid mit ihrem Thea­ter­pro­jekt „Hassan, Fati­ma und die Träu­me“ teil. Bei einem Tanz­work­shop, gelei­tet von Johan­na Kne­fel­kamp und Lau­ra Saum­we­ber, Tän­ze­rin­nen des cont­wee dance coll­ec­ti­ve, und einem Song­wri­ting-Crash­kurs von Medi­en­päd­ago­gen Seba­sti­an Schön­mo­ser konn­ten sich die Teil­neh­men­den ken­nen­ler­nen und Neu­es aus­pro­bie­ren. Der Aus­tausch zwi­schen den Schu­len wur­den bei Nach­ge­sprä­chen und dem gemein­sa­men Mit­tag­essen ver­tieft. Das ETA Hoff­mann Thea­ter bedankt sich bei der VR Bank Bam­berg-Forch­heim und dem Thea­ter­ver­ein Bam­berg für ihre groß­zü­gi­ge finan­zi­el­le Unter­stüt­zung, ohne die das Festi­val in die­sem Rah­men nicht mög­lich gewe­sen wäre.