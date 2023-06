BAY­REUTH. Mit Unter­stüt­zung von Spe­zi­al­kräf­ten aus Mit­tel­fran­ken voll­streck­te die Poli­zei Bay­reuth-Stadt am Frei­tag einen Haft­be­fehl in der Bay­reu­ther Altstadt.

Frei­tag­vor­mit­tag lief ein grö­ße­rer Poli­zei­ein­satz in der Wei­ßen­bur­ger Stra­ße an, um einen Haft­be­fehl gegen einen 40-jäh­ri­gen Mann aus Mit­tel­fran­ken zu voll­strecken. Da es kon­kre­te Anhalts­punk­te für eine hohe Gewalt­be­reit­schaft des Man­nes gab, wur­de zur Unter­stüt­zung der Bay­reu­ther Beam­ten eine Spe­zi­al­ein­heit aus Mit­tel­fran­ken hin­zu­ge­zo­gen. Am Nach­mit­tag, gegen 14.30 Uhr, erfolg­te schließ­lich die Ver­haf­tung des 40-Jäh­ri­gen. Der Mann und alle Ein­satz­kräf­te blie­ben unver­letzt. Anschlie­ßend brach­ten ihn Poli­zei­kräf­te in eine Justizvollzugsanstalt.