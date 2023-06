Es gibt nicht mehr nur die alt­be­kann­ten Tau­flie­der aus dem evan­ge­li­schen Gesang­buch und dem katho­li­schen Got­tes­lob. Im ver­gan­ge­nen Jahr fand in der bran­den­bur­gi­schen Lan­des­kir­che ein Lie­der­wett­be­werb zur Tau­fe statt, der unter dem Mot­to „Weil du in mir klingst“ Neu­schöp­fun­gen zur Tau­fe suchte.

Eine Aus­wahr der schön­sten Lie­der, unter ande­rem des frü­he­ren Dekans von Peg­nitz, Chri­sti­an Schmidt, sol­len nun vor­ge­stellt wer­den. Die Kan­to­rei St. Bar­tho­lo­mä­us lädt daher zu einer ganz besn­de­ren Kir­chen­mu­sik am Sams­tag, 17.06. und Sonn­tag, 18.06. jeweils um 17 Uhr in die Wies­wei­her­hal­le in Peg­nitz ein, die sich glei­cher­ma­ßen an Jugend­li­che und Eltern, Alt und Jung richtet.

Nicht nur der Ort ist dabei außer­ge­wöhn­lich. Auch die mit­wir­ken­den Esem­bles haben in die­ser Wei­se noch nie gemein­sam musi­ziert. Neben der Kan­to­rei St. Bar­tho­lo­mä­us und dem Chor der Pfarr­kir­che St. Johan­nis der Täu­fer tre­ten auch Jugend­kan­to­rei und Kin­der­kan­to­rei mit eige­nen Bei­trä­gen auf. Beglei­tet wer­den sie von einer Band und der neu­en Nürn­ber­ger Rats­mu­sik unter der Lei­tung von Jörg Fuhr.

Im Gegen­satz zu gewöhn­li­chen Kon­zer­ten ist nicht Still­sit­zen und Zuhö­ren gefragt, son­dern – für den der selbst möch­te- sich in vie­ler­lei Wei­se zu betei­li­gen. Viel­leicht möch­te man das eine oder ande­re Lied am lieb­sten gleich mit­sin­gen – die Noten und Tex­te wer­den gestellt. Oder die Kin­der­kan­to­rei bei ihrem Auf­tritt durch Mit­klat­schen unter­stüt­zen. Oder ein­mal dort sit­zen, wo die Musik gemacht wird.

Es wird also eini­ge Gele­gen­hei­ten zu einer Betä­ti­gung geben. Als Kon­trast­pro­gramm zu den moder­nen Tau­flie­dern erklingt eine Kan­ta­te von Johann Seba­sti­an Bach über das Tau­flied von Mar­tin Luther „Christ, unser Herr, zum Jor­dan kam“. Es han­delt sich dabei um eine glei­cher­ma­ßen dra­ma­ti­sche wie beschwing­te Musik, die zum leich­te­ren Ver­ständ­nis erklärt wird.

Dazu füh­ren meh­re­rer Mode­ra­to­ren durch das Pro­gramm. Sams­tag und Sonn­tag ent­ste­hen so zwei Unter­schied­li­che Sicht­wei­sen auf die Musik, die sich auch in den erklin­gen­den Wer­ken unter­schei­det. Steht am Sans­tag vor allem die Fra­ge „Wie wer­den Töne zu Musik?“ auf dem Pro­gramm, ist am Sonn­tag die Fra­ge „Wie wer­den Gedan­ken zu Tönen?“ im Mit­tel­punkt des Interesses.

Den Abschluss bei­der Gesprächs­kon­zer­te bil­den zwei Musik­bei­spie­le­da­zu, was die Chö­re in näch­ster Zeit vorhaben.

Der Ein­tritt zu bei­den Ver­an­stal­tun­gen ist frei. Um Spen­den zugun­sten der Kir­chen­mu­sik an St. Bar­tho­lo­mä­us wird gebeten.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es auch im Inter­net unter www​.soli​deo​.de, der Sei­te der evan­ge­li­schen Kir­chen­mu­sik in Bay­ern und auf der Sei­te www​.peg​nitz​-evan​ge​lisch​.de der evan­ge­li­schen Kir­chen­ge­mein­de Pegnitz.

Bach meets X – Neue Lie­der zur Tau­fe I

Sams­tag, 17. Juni, 17 Uhr in der Wies­wei­her­hal­le Pegnitz

Ein­tritt frei

Inter­net: http://​www​.peg​nitz​-evan​ge​lisch​.de

Bach meets X – Neue Lie­der zur Tau­fe II

Sonn­tag, 18. Juni, 17 Uhr in der Wies­wei­her­hal­le Pegnitz

Ein­tritt frei

