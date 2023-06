COBURG. Am Abend des 29. Mai, gegen 21.30 Uhr, und damit eine Stun­de vor Beginn des Fackel­um­zugs des Cobur­ger Con­vents wur­de ein VW-Bus in der Stra­ße „Glocken­berg“ vor­sätz­lich in Brand gesetzt. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat­te noch am glei­chen Abend vor Ort die Ermitt­lun­gen übernommen.

Die Ermitt­ler bit­ten nun erneut um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Unmit­tel­bar vor Bemer­ken des Bran­des soll sich ein Unbe­kann­ter in der Nähe des Fahr­zeugs auf­ge­hal­ten haben. Danach ent­fern­te sich der Mann in Rich­tung Erne­sti­num. Die­se Per­son könn­te in Zusam­men­hang mit der Tat stehen.

Die Per­son wird wie folgt beschrieben:

Männ­lich

Schlak­si­ge Statur

Zir­ka 180–185 cm groß

Beklei­det mit einer Jeans, einer grau­en Jacke sowie einer Basecap

Wer kann Anga­ben zu der gesuch­ten Per­son machen oder hat in die­sem Zusam­men­hang ande­re Auf­fäl­lig­kei­ten im Umfeld des Brand­or­tes bemerkt? Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 entgegen.