Letz­ter Smart Talk im Som­mer­se­me­ster 2023 der VHS Bam­berg Stadt gemein­sam mit Smart City Bam­berg am 21. Juni

ChatGPT, Chat­bots, Neu­ro­na­le Netz­wer­ke – die Anwen­dungs­ge­bie­te und Tech­ni­ken zum Ein­satz künst­li­cher Intel­li­genz (KI) sind groß. Doch was genau ist künst­li­che Intel­li­genz genau und wel­che Chan­cen, aber auch Risi­ken birgt sie? Und wie kön­nen wir sie in Bam­berg sinn­voll ein­set­zen? Im Smart Talk am 21. Juni um 19 Uhr wer­den online, live via Zoom, ver­schie­de­ne Bei­spie­le sowie Ein­satz­mög­lich­kei­ten, Vor­tei­le und Gren­zen von KI diskutiert.

Künst­li­che Intel­li­genz und Bäume?

Die Uni­ver­si­tät Bam­berg wird aktu­ell als neu­es KI-Zen­trum in Bay­ern gehan­delt und hat mit Prof. Dr. Ute Schmid eine der füh­ren­den Exper­tin­nen auf die­sem Gebiet in Bam­berg und im Smart Talk auf dem Podi­um. Sie wird beleuch­ten, was KI kann, nicht kann und vor allem Bei­spie­le geben, wo sie schon erfolg­reich ein­ge­setzt wird.

Für den direk­ten Bam­ber­ger Bezug und das Smart City-Pro­jekt BaK­IM, bei dem städ­ti­sche Wäl­der und Parks mit Droh­nen beflo­gen wer­den, berei­chern der tech­ni­sche Pro­jekt­lei­ter, Jonas Tro­les, und der Lei­ter der Forst­ver­wal­tung, Johan­nes Höl­zel, das Podi­um. Sie erklä­ren wel­ches Pro­jekt­ziel BaK­IM ver­folgt und wie­so der Ein­satz von Droh­nen und künst­li­cher Intel­li­genz eine enor­me Hil­fe für die Förster:innen und Baumpfleger:innen dar­stellt. Mode­riert wird die Dis­kus­si­on von Smart City Bamberg.

Nach den Impul­sen aus der Podi­ums­dis­kus­si­on wird die Run­de geöff­net und alle zuge­schal­te­ten Bürger:innen kön­nen online mit­dis­ku­tie­ren wie sie künst­li­che Intel­li­genz im All­tag und im Stadt­raum wahr­neh­men (wol­len).

Mehr Infos zur Ver­an­stal­tung und den bereits ver­gan­ge­nen Auf­zeich­nun­gen der Smart Talks gibt es auf der Website

https://​smart​ci​ty​.bam​berg​.de/​s​m​a​r​t​-​c​i​t​y​-​f​o​r​um/

Das Zuschal­ten per Direkt-Link ist am 21.06.2023 ab 19 Uhr hier mög­lich: https://​us02​web​.zoom​.us/​j​/​8​9​3​7​8​1​2​8​585