Am Sams­tag, den 03.06.2023, fand der 7. Spiel­tag der Kreis­li­ga Nord des BTFV statt. Der aktu­el­le Tabel­len­füh­rer – TFC Forch­heim [1] – hat das Tabel­len­schluss­licht, den FK Asch­bach (3), emp­fan­gen. Die Forch­hei­mer waren moti­viert und woll­ten auch den letz­ten Spiel­tag der Hin­run­de kei­ne Punk­te her­schen­ken, um die Tabel­len­spit­ze nicht zu verlieren.

Nach­dem unse­re Gäste aus Asch­bach mit 4 Spie­lern unse­re Spiel­stät­te beim 1. FC Burk e.V. erreich­ten, konn­ten auch pünkt­lich um 18.00 Uhr die Spie­le begin­nen. Die Gast­ge­ber in Ver­eins­far­ben [schwarz/​gelb] leg­ten auch im ersten Block, in den bei­den Dop­pel­spie­len gut los und konn­ten sich wich­ti­ge 6 Punk­te sichern. In den Ein­zel­spie­len kamen die Asch­ba­cher aber zurück und konn­ten zwei der vier Spie­le für sich ent­schei­den – somit stand es nach dem ersten Block 10:4 für den TFC Forch­heim. Im zwei­ten Block muss­ten sich C. Zeh und C. Wel­ler im Dop­pel knapp geschla­gen geben und ver­lo­ren das Spiel mit 1:2, aller­dings konn­ten dies F. Lind­ner und S. Kist­ler wie­der gera­de­bie­gen und gewan­nen mit 2:0. Bei den Ein­zel­spie­len konn­te der TFC Forch­heim [1] ins­ge­samt 3 der 4 Spie­le für sich ent­schei­den, d.h. End­stand aus Block 2 (9:5) lau­te­te dann 19:9 für die Gast­ge­ber aus Forchheim.

Nach­dem der Weg zum Sieg durch den TFC Forch­heim gut vor­ge­legt war, soll­te es sich dann im 3. Block ent­schei­den und das tat es auch. Die Tabel­len­füh­rer hol­ten bei­de Dop­pel­spie­le mit jeweils 2:0 und auch die Punk­te der 3 von 4 Ein­zel­spie­le gin­gen nach Forch­heim. Somit war der Spiel­tag bereits im 3. Block (12:2) ent­schie­den und es stand 31:11. Den­noch woll­ten die Gäste aus Asch­bach nicht auf­ge­ben und konn­ten im 4. Block zumin­dest ein Dop­pel für sich ent­schei­den. Aller­dings setz­ten die Forch­hei­mer in den Ein­zel­spie­len erneut ein Zei­chen und ent­schie­den alle 4 Ein­zel­spie­le mit jeweils 2:0 für sich. Der 4. Block ende­te damit 11:3 – womit der TFC Forch­heim ver­dient den letz­ten Spiel­tag der Kreis­li­ga Nord mit 42:14 gewann.

Gene­rell hat­ten die Forch­hei­mer ein gutes und zufrie­den­stel­len­des Ergeb­nis, in dem sie jeweils 75% der Dop­pel- und eben­falls 75% der Ein­zel­spie­le für sich ent­schei­den konn­ten. Feh­ler­frei konn­te Flo­ri­an Lin­der (3 von 3 Ein­zel und 3 von 3 Dop­pel gewon­nen) und Dani­el Kalb (2 von 2 Ein­zel und 2 von 2 Dop­pel gewon­nen), sowie Hol­ger Leim­bach, der ledig­lich den 4. Block spiel­te und sein Ein­zel (2:0) gegen F. Hanika und sein Dop­pel mit Dani­el Kalb mit 2:0 gewann.

Trotz „Riva­li­tät“ war den gan­zen Abend über eine super Stim­mung unter den Kicker­be­gei­ster­ten. Es waren schö­ne und span­nen­de Spie­le, auch die unter­schied­lich­sten Kicker­s­kills wur­den ver­wen­det, um die Spie­le zu ent­schei­den. Um ca. 22.00 Uhr war der Spiel­tag been­det – ein wirk­lich schö­ner Kickerabend, an dem auch eini­ge Zuschau­er vor Ort waren. Der TFC Forch­heim [1] geht mit die­sem Sieg als allei­ni­ger Tabel­len­füh­rer und ohne Punkt­ver­lust aus der Hinrunde.

Bereits kom­men­des Wochen­en­de beginnt die Rück­run­de, wir hal­ten Euch auf dem Laufenden.

Euer TFC Forchheim