Am Wochen­en­de 10./11.6. fand in Hil­des­heim der Schü­ler­län­der­po­kal im Kanu­sla­lom statt.

Am Sams­tag fan­den zuerst die Vor­läu­fe statt, bei denen jeder Schü­ler bis 13 Jah­re start­be­rech­tigt ist. Am Sonn­tag waren dann pro Boots­klas­se nur 3 Star­ter pro Bun­des­land in jeder Alters­klas­se start­be­rech­tigt. Aus Bay­ern nahm dies­mal nur der SV Bay­reuth mit drei Star­tern teil.

Lorenz Gor­wa und Max Pet­zold gin­gen in der U14 ins Ren­nen. Bei­de fuh­ren im ersten Lauf mit zuviel Risi­ko und muss­ten bei­de eine 50 sec. Stra­fe für unkor­rek­tes Befah­ren eines Tores hin­neh­men. Im zwei­ten Lauf kam Lorenz Gor­wa mit nur einer Tor­be­rüh­rung und der Gesamt­zeit von 118,59 sec. auf Platz 17. Max Pet­zold woll­te es erneut wis­sen und fuhr auf Angriff. Dabei unter­lief ihm erneut eine unkor­rek­te Befah­rung und er muss­te sich mit einer erneu­ten 50 sec. Stra­fe am Ende des Fel­des mit Platz 36 begnü­gen ( 160, 87 Gesamt­zeit ). Sei­ne Fahr­zeit von 106,87 sec. hät­te ihn unter die ersten Zehn gebracht.

Bei der U12 ging Till Gor­wa mit zuviel Respekt auf die Strecke. Ihm gelang zwar eine Befah­rung mit nur einer Tor­be­rüh­rung, aber die Gesamt­zeit von 177,14 reicht nur für Platz 21.

Im Anschluss des Ren­nens fand noch ein Demon­stra­ti­ons­lauf im Kajak Extrem statt, das im näch­sten Jahr in Paris olym­pisch ist. Dabei wur­den nur die Zeit­läu­fe durch­ge­führt, wobei jeder Ath­let ein­zeln an den Start geht, um sich für die End­läu­fe zu qua­li­fi­zie­ren. Die­se konn­ten lei­der nicht durch­ge­führt wer­den, da der Kanal in Hil­des­heim sehr eng. 4 Boo­te die gleich­zei­tig star­ten, konn­ten des­halb nicht auf die Strecke gehen. Max Pet­zold gelang dabei ein schnel­ler Lauf und er kam mit 77,14 sec auf Platz 5. Lorenz Gor­wa beleg­te mit 82,79 sec. Platz 10.

Im Schü­ler­län­der­po­kal lief es für bei­de U14 Star­ter bes­ser. Lorenz Gor­wa beleg­te mit einem feh­ler­lo­sen Lauf mit 115,22 sec Platz 10. Max Pet­zold kam mit 116,43 sec auf Platz 11.

Till Gor­wa lan­de­te bei der U12 mit 181,10 auf Platz 18.