FEST­LI­CHER HÄN­DEL – Inbe­griff von „Prunk & Herr­lich­keit“, so nennt sich das glanz­vol­le Barock­pro­gramm der bei­den Inter­pre­ten Mir­jam und Wie­land Mein­hold am Sams­tag, dem 1. Juli 2023, um 19 Uhr in der Evang. Kir­che St. Ehr­hard und Jakob Rugen­dorf/ Obfr.

In kurz­wei­li­ger som­mer­li­cher Abend­stun­de musi­zie­ren sie als „Duo Vima­ris“ aus­schließ­lich Musik des gro­ßen Kom­po­ni­sten des 18. Jh. Georg Fried­rich Hän­del. Zuge­spitzt: Der Deut­sche aus Hal­le an der Saa­le ist Eng­lands größ­ter Kom­po­nist! Den Drang der Bri­ten nach fest­li­cher Musik erfüll­te der schwer­ge­wich­ti­ge Hän­del nicht nur mit der Feu­er­werks- und Was­ser­mu­sik, sei­ne opu­len­ten Ora­to­ri­en in St. Pauls Cathe­dral waren für die Lon­do­ner Anlaß genug, ihn auf dem „sil­ber­nen Tablett“ zu tra­gen. Unter ande­rem erklin­gen Sona­ten, Sara­ban­de und Varia­tio­nen, Ari­en, Ouver­tü­re g‑Moll, das berühm­te Lar­go, die Rinal­do-Arie und Aus­schnit­te aus dem berühm­ten „Mes­si­as“, der als musi­ka­li­sches Testa­ment Hän­dels gel­ten darf. Mir­jam Mein­hold musi­ziert auf der Alt­block­flö­te und singt (Mit­glied des Opern­en­sem­bles des Dt. Natio­nal­thea­ters Wei­mar) Sopran. Wie­land Mein­hold, Thür. Uni­ver­si­täts­or­ga­nist aus Wei­mar, ist auf der Orgel zu hören. Am Ende/​Aus­gang wird für die bei­den Künst­ler eine von Her­zen kom­men­de Spen­de erbeten.

Mit einer zusätz­li­chen Orgel­füh­rung davor ab 18:15 Uhr “Klang­ma­je­stät – Besuch bei der Köni­gin” wird noch eine Über­ra­schung auf der Empo­re bereit­ge­hal­ten: Für alle Orgel­in­ter­es­sier­ten erläu­tert der Orga­nist Dr. Wie­land Mein­hold die “Köni­gin der Instru­men­te” haut­nah. Direkt neben dem Spiel­tisch der histo­ri­schen Stre­bel-Orgel hat man Gele­gen­heit zu erfah­ren, wie der höch­ste, wie der tief­ste Ton klingt. Wie vie­le Pfei­fen ste­hen in dem Instru­ment? Wie funk­tio­niert die Über­tra­gung zwi­schen Taste und Ven­til? Wie schwer ist eine Orgel? … usw.. Immer wie­der fes­seln die­se unter­halt­sa­men Orgel­füh­run­gen die Besucher.