Am Don­ners­tag, 15. Juni 2023 kam es im Schel­len­ber­ger Weg in Neun­kir­chen am Brand um 09:53 Uhr zu einer Stö­rung im Erd­gas­netz der N‑ERGIE Netz GmbH. Ein Bag­ger beschä­dig­te bei Bau­ar­bei­ten die Haus­an­schluss­lei­tung eines Wohn­hau­ses so stark, dass Gas ausströmte.

Ein­satz­kräf­te von Poli­zei und Feu­er­wehr wur­den hin­zu­ge­ru­fen und sperr­ten die Stra­ße. Die Erst­si­che­rung der N‑ERGIE Netz GmbH war schnell vor Ort stopp­te den Gas­aus­tritt um 10:30 Uhr.

Eine Gefahr für Anwohner*innen bestand nicht. Abge­se­hen von dem betrof­fe­nen Wohn­haus kam es zu kei­ner Versorgungsunterbrechung.

Die Techniker*innen der N‑ERGIE Netz GmbH sind bereits dabei, die beschä­dig­te Lei­tung zu repa­rie­ren und wer­den die Arbei­ten noch heu­te abschließen.