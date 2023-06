Dele­ga­ti­on aus Bah­rain hat sich auf die Spe­cial Olym­pics World Games 2023 vor­be­rei­tet und Land und Leu­te kennengelernt

Ab kom­men­de Woche ist es so weit. Vom 17. bis 25. Juni fin­den in Ber­lin die „Spe­cial Olym­pics“ statt. Rund eine Woche lang tre­ten dann Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten mit gei­sti­ger und mehr­fa­cher Behin­de­rung in ins­ge­samt 26 Sport­ar­ten an. Doch bevor das Event in Ber­lin star­tet, berei­ten sich 29-köp­fi­ge Dele­ga­ti­on aus Bah­rain in Bam­berg auf die anste­hen­den Wett­kämp­fe vor und ver­wan­deln so Bam­berg in ein gro­ßes Olym­pi­sches Dorf.

Natür­lich wird trai­niert. Wäh­rend sich auf dem Gelän­de des Reit­ver­eins Bam­berg Stadt und Land (RFV) in der Armee­stra­ße zwei Sportler:innen samt Traio­ner kon­zen­triert im Spring­rei­ten üben, wird auf dem Gelän­de der Bun­des­po­li­zei inten­siv der Staf­fel­lauf trai­niert. Beson­ders wich­tig in die­ser Dis­zi­plin ist der opti­ma­le Über­ga­be­punkt des Staf­fel­stabs. Das weiß auch der Bah­rai­ni­sche Coach Ahmed Maki und wird nicht müde, mit sei­nen vier Schütz­lin­gen das Start- und Ablauf­ver­hal­ten zu üben. Mit dabei ist auch Robert Aschen­bren­ner. Der gebür­ti­ge Bam­ber­ger hat sich zwar nicht für die Spe­cial Olym­pics qua­li­fi­ziert, nutzt aber die Gele­gen­heit, wäh­rend des Host Town Pro­grams zusam­men mit sei­nen bah­rai­ni­schen Sportkolleg:innen zu trai­nie­ren. Annä­he­rungs­pro­ble­me haben die Leichathlet:innen nicht und dank der Über­set­ze­rin Alg­bu­ri Rana von „Freund statt Fremd“ gibt es auch kei­ne sprach­li­chen Hür­den zu über­win­den. Der Spaß am gemein­sa­men trai­nie­ren über­wiegt alles und Unter­stüt­zung ist aller­or­ten gebo­ten. So ist auch Emma Himm­ler an die­sem Vor­mit­tag auf dem Sport­platz dabei und unter­stützt wo immer Hil­fe gebo­ten ist. Eigent­lich geht sie noch zur Schu­le, aber heu­te ist sie im Rah­men ihres P‑Seminars als Vol­un­teer dabei. „Es ist toll, hier auf inter­na­tio­na­le Spe­cial Olym­pics Athlet:innen zu tref­fen und einen klei­nen Ein­blick in die Trai­nings­ar­beit zu gewin­nen“, sagt sie. Ein paar hun­dert Meter Luft­li­nie wei­ter, auf dem Kunst­ra­sen an der Armee­stra­ße, trai­nie­ren Boc­cia-Spie­le­rin­nen mit viel Fein­ge­fühl und Geschick die geg­ne­ri­schen Kugeln vom Pal­li­no (Ziel­ku­gel) wegzuschießen.

Neben dem Sport spie­len im Host Town Pro­gram aber auch Kul­tur und Begeg­nun­gen mit den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern eine gro­ße Rol­le und so steht als Ein­füh­rung eine klei­ne Stadt­füh­rung und ein Ein­trag ins Gol­de­ne Sport­buch der Stadt Bam­berg an. Vom Wel­co­me-Hotel mar­schiert die Grup­pe aus Bah­rain zusam­men mit zwei Stadt­füh­re­rin­nen in Rich­tung Brücken­rat­haus. Es fühlt sich ein biss­chen wie ein Schul­aus­flug an: Die Stim­mung ist pri­ma, es wird gesun­gen, gelacht und gestaunt. Beson­ders die vie­len Cafés in der Innen­stadt haben es den Bah­rai­nern ange­tan. Dazu muss man wis­sen, dass Kaf­fee­trin­ken eine der größ­ten Lei­den­schaf­ten der Men­schen vom Per­si­schen Golf ist. Sich nicht in das ein oder ande­re Café set­zen zu kön­nen, fällt den Sportler:innen sicht­lich schwer, aber das Brücken­rat­haus ist dann ein­fach zu schön, um es aus­zu­las­sen. Sel­fies wer­den gemacht, eini­ge Tou­ri­sten wie­der­um foto­gra­fie­ren die fröh­li­che Trup­pe aus Bah­rain und blei­ben ste­hen, als OB Andre­as Star­ke die Dele­ga­ti­on begrüßt und anschlie­ßend in den Roko­ko­saal bit­tet, um sich ins Gol­de­ne Sport­buch ein­zu­tra­gen. „Wenn Sie wie­der nach Hau­se rei­sen, möch­ten wir vor allem eines, näm­lich dass Sie Bam­berg bestens in Erin­ne­rung behal­ten wer­den und ger­ne an Ihre Zeit bei uns zurück­den­ken“, sagt Starke.

Die Chan­cen dazu ste­hen gut, denn spä­ter tref­fen sich die Spotler:innen mit ihren Bam­ber­ger Kolleg:innen mit und ohne Han­di­cap zum gro­ßen Fackel­lauf. Mit der Flam­me der Hoff­nung, die für Frie­den, Ein­heit und Hoff­nung steht, lau­fen sie in Rich­tung Kufa (Kul­tur­fa­brik), wo die Trommler:innen von Ram­ba Zam­ba sich mit so viel Begei­ste­rung ins Zeug legen, dass sie schon von wei­tem zu hören sind. Der Emp­fang der Grup­pe ist ein­fach nur über­wäl­ti­gend. Vie­le Men­schen sind gekom­men, um bei die­sem gro­ßen Inklu­si­ons­fest dabei zu sein und mit­zu­fei­ern. Die Leicht­ath­le­tin Sara Hali­fa hat so viel Spaß, dass sie gleich anfängt mit zu trom­meln – schließ­lich sind die Trom­meln auch groß genug für vier Hän­de. Berüh­rungs­äng­ste gibt es hier kei­ne, die gemein­sa­me Freu­de über das gro­ße bun­te Fest über­wiegt alles. Wäh­rend alle schon tan­zen, ste­hen die Men­schen ohne Beein­träch­ti­gung noch etwas schüch­tern drum her­um. Es ist Sport­re­fe­rent Dr. Mat­thi­as Pfeu­fer, der als erster anfängt, sich mit im Rhyth­mus mit zu bewe­gen und so dau­ert es auch nicht lan­ge und es tan­zen ein­fach alle.

Zur Stär­kung gibt es Geträn­ke, ara­bi­sche Spe­zia­li­tä­ten und Crê­pes. Für den süßen Abschluss sor­gen die bah­rai­ni­schen Sportler:innen: In lan­des­ty­pi­schen Gewän­dern ver­tei­len sie klei­ne ara­bi­sche Köst­lich­kei­ten, wie Dat­teln, Sesam­ge­bäck oder „Afrah Can­dy“ an die Gäste und kom­men so ins Gespräch, egal ob auf Eng­lisch oder mit Hän­den und Füßen – irgend­wie funk­tio­niert es immer.

Auch der Land­kreis ver­spricht zahl­rei­che Attrak­tio­nen, die es zu ent­decken gilt. Auf dem Schloss­bau­ern­hof zu Stol­ze­n­roth, ein herr­li­ches denk­mal­ge­schütz­tes Anwe­sen nur drei Kilo­me­ter von Pom­mers­fel­den ent­fernt, ste­hen Fil­zen und Genie­ßen im Vor­der­grund und damit ver­bun­den die Fra­ge, was sich aus der Erd­bee­re, eine Frucht, die in Bah­rain nicht so bekannt ist, alles zau­bern lässt. Egal ob Erd­beer-Tira­mi­su, Erd­beer-Bis­quit­rol­le oder Erd­beer-Cheese­ca­ke – all das sind nicht nur wah­re Gau­men­freu­den, son­dern auch die per­fek­te Stär­kung für das, war in den kom­men­den Tagen ansteht: Die Spe­cial Olym­pics World Games 2023. Zeit also, das olym­pi­sche Dorf Bam­berg zu ver­las­sen und, um in Ber­lin das welt­weit größ­te Inklu­si­ons­fest zu feiern.

Info

Das Host Town Pro­gram Bam­berg wur­de um das Orga-Team um Dr. Mat­thi­as Pfeu­fer, Refe­rent für Bil­dung, Schu­len & Sport, zusam­men mit dem Land­rats­amt Bam­berg und dem För­der­kreis gool­kids e.V. koordiniert.

Die Spe­cial Olym­pics fin­den vom 17. bis 25. Juni in Ber­lin statt. Sie sind eine welt­wei­te Sport­ver­an­stal­tung für Men­schen mit gei­sti­ger und Mehr­fach­be­hin­de­rung, die in 26 Sport­ar­ten gegen­ein­an­der antre­ten. Schirm­herr die­ser Ver­an­stal­tung ist Bun­des­prä­si­dent Frank-Wal­ter Steinmeier.

Im „Host-Town-Pro­gramm“ wur­den 200 Dele­ga­tio­nen aus aller Welt in deut­schen Städ­ten und Land­krei­sen emp­fan­gen und so viel­fäl­ti­ge Begeg­nungs­mög­lich­kei­ten geschaf­fen. Es bie­tet die gro­ße Chan­ce, Men­schen in der Regi­on für das The­ma Inklu­si­on nach­hal­tig zu begei­stern und die Teil­ha­be von Men­schen mit gei­sti­ger Behin­de­rung im Sport