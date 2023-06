Anläss­lich des Digi­tal­tags am 16. Juni möch­te die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth ihr umfang­rei­ches, kosten­frei­es Online-Ange­bot in Form eines kur­zen, infor­ma­ti­ven Work­shops vor­stel­len. Und zwar am Don­ners­tag, 15. Juni, von 17 bis 17.45 Uhr, und am Frei­tag, 16. Juni, von 10 bis 10.45 Uhr, jeweils in der Krea­tiv­werk­statt. Eine Anmel­dung ist nicht not­wen­dig, die Ver­an­stal­tun­gen ist kostenlos.

Ob Fran­ken-Onlei­he, Over­dri­ve oder film­fri­end – die Stadt­bi­blio­thek hat ein breit­ge­fä­cher­tes Online-Ange­bot, das auch außer­halb der Öff­nungs­zei­ten für alle Bibliotheksnutzer/​innen zugäng­lich ist. Der Work­shop rich­tet sich an alle, die sich einen Über­blick über das digi­ta­le Biblio­theks­an­ge­bot ver­schaf­fen und eine erste Ein­füh­rung in den Umgang mit eMe­di­en erhal­ten möch­ten. In der Ver­an­stal­tung wer­den die unter­schied­li­chen Online-Platt­for­men vor­ge­stellt und die wich­tig­sten Basis­kennt­nis­se zur Nut­zung auf ver­ständ­li­che Wei­se ver­mit­telt, zum Bei­spiel „Wie mel­de ich mich bei der Fran­ken-Onlei­he an?“, „Wie lei­he ich ein E‑Book aus?“, „Wie kann ich mit mei­nem Biblio­theks­aus­weis Fil­me streamen?“.