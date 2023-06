Zum 100-jäh­ri­gen Betriebs­ju­bi­lä­um legen die Beschäf­tig­ten ihre Arbeit nieder

„Wegen explo­die­ren­der Lebens­hal­tungs­ko­sten sind die finan­zi­el­len Sor­gen der Beschäf­tig­ten rie­sen­groß! Das dürf­ti­ge Ange­bot der Arbeit­ge­ber war für die Beschäf­tig­ten wie ein Schlag ins Gesicht! Die Ent­täu­schung dar­über wirkt sich deut­lich auf die Streik­be­reit­schaft aus, des­halb strei­ken die Beschäf­tig­ten heu­te fast den gan­zen Tag! Der guten Arbeit der Beschäf­tig­ten hat der Betrieb es zu ver­dan­ken, dass sie die­se Woche ihr 100-jäh­ri­ges Betriebs­ju­bi­lä­um fei­ern darf. Es wird Zeit, dass die Beschäf­tig­ten ange­mes­se­ne Wert­schät­zung in Form einer ordent­li­chen Lohn­er­hö­hung erfah­ren!“ sagt Inga Schnei­der von der Gewerk­schaft Nah­rung-Genuss-Gast­stät­ten (NGG).

„Streik­wel­le“ in der Süßwarenindustrie

Die Gewerk­schaft NGG ver­han­delt der­zeit mit dem Bun­des­ver­band der Süß­wa­ren­in­du­strie (BDSI) über höhe­re Löh­ne für die rund 60.000 Beschäf­ti­gen der Bran­che. Mit einer „deutsch­land­wei­ten Warn­streik­wel­le“ erhöht die Gewerk­schaft NGG nach zwei ergeb­nis­lo­sen Ver­hand­lungs­run­den den Druck. Zu den rund 50 im Juni 2023 bestreik­ten Betrie­ben gehört auch die Pia­sten GmbH in Forch­heim. Der Betrieb mit ca. 430 Beschäf­tig­ten stellt u.a. die belieb­ten Treets Pro­duk­te, Pra­li­nen, und Scho­ko­la­den­dra­gees her.

Inga Schnei­der: „Das Arbeit­ge­ber­an­ge­bot, die Löh­ne im Jahr 2023 ledig­lich um 3,8% und 2024 nur um 2,9% zu erhö­hen ist eine Frech­heit und wird der zuneh­mend pre­kä­ren Situa­ti­on der Arbeitnehmer*innen durch die stark gestie­ge­nen Prei­se nicht gerecht. Die Unter­neh­men der Süß­wa­ren­in­du­strie haben ihren Umsatz zuletzt um 11 Pro­zent* gestei­gert und wol­len die Beschäf­tig­ten den­noch mit Pea­nuts abspei­sen. Unse­re Kolleg*innen sind mit Recht wütend!“ In den Tarif­ver­hand­lun­gen mit dem BDSI hat die Gewerk­schaft NGG fol­gen­de For­de­run­gen aufgestellt:

500 Euro mehr pro Monat in den unte­ren Tarif­grup­pen A bis E

400 Euro mehr pro Monat in allen ande­ren Tarifgruppen

200 Euro mehr pro Monat für die Aus­zu­bil­den­den, zusätz­lich eine Fahrt­ko­sten­pau­scha­le von 50 Euro monatlich

Die Lauf­zeit des neu­en Ent­gelt­ta­rif­ver­trags soll 12 Mona­te betragen

* laut sta­ti­sti­schem Bun­des­amt ist der Umsatz der Süß­wa­ren­in­du­strie in Deutsch­land von 14,4 Mil­li­ar­den in 2021 auf 16,23 Mil­li­ar­den Euro in 2022 gestie­gen. Mehr Infos: sta​ti​sta​.com