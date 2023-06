Vom 16.–18. Juni 2023 fin­det in Kulm­bach die zwei­te Auf­la­ge des Spar­tan Race Trifec­ta Weekends Kulm­bach statt. Auf­grund die­ser Ver­an­stal­tung kommt es am besag­ten Wochen­en­de zu einer geän­der­ten Ver­kehrs­füh­rung sowie zu Sper­run­gen und Umleitungen.

1. Buch­bin­der­gas­se

Sams­tag und Sonn­tag ist die Buch­bin­der­gas­se ab 7:30 Uhr gesperrt. Die Umlei­tung erfolgt über den Schieß­gra­ben. Zwi­schen Sams­tag, 18:00 Uhr und Sonn­tag, 8:00 Uhr ist die Sper­rung aufgehoben.

2. Bastei­gas­se

Die Bastei­gas­se kann Sams­tag und Sonn­tag nur in Rich­tung Schieß­gra­ben/­Karl-Jung-Stra­ße ver­las­sen wer­den. Ein Links­ab­bie­gen in Rich­tung Gra­ben­stra­ße ist nicht mög­lich. Zwi­schen Sams­tag, 18:00 Uhr und Sonn­tag, 8:00 Uhr ist die Sper­rung auf­ge­ho­ben. Das Park­haus Bastei­gas­se hat regu­lär geöffnet.

3. Gra­ben­stra­ße

Die Gra­ben­stra­ße zwi­schen „Alte Feu­er­wa­che“ und „Patch­work“ ist Sams­tag und Sonn­tag kom­plett gesperrt. Die Klo­ster­gas­se ist befahr­bar, im Bereich „Feu­er­wa­che“ kann tags­über aber nur nach rechts in die Gra­ben­stra­ße abge­bo­gen wer­den. Zwi­schen 18:00 Uhr und 8:00 Uhr kann auch über die Buch­bin­der­gas­se gefah­ren werden.

4. EKU-Platz

Der EKU-Platz wird ab Mon­tag, den 12.06.2023, 6:00 Uhr kom­plett gesperrt. Im Lau­fe des Diens­tags, 20.06.2023 kann dort wie­der geparkt wer­den. Die Tief­ga­ra­ge ist über die Ein­fahrt am Kreis­ver­kehr „Sutte/​Webergasse“ erreich­bar. Die zwei­te Ein­fahrt hin­ter der Dr.-Stammberger-Halle ist weder erreich­bar noch geöff­net, die Tief­ga­ra­ge unter der Dr.-Stammberger-Halle kann aber über die Tief­ga­ra­ge EKU-Platz befah­ren werden.

5. Obe­re Stadt

Die Obe­re Stadt ist Sams­tag und Sonn­tag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr zwi­schen dem Prin­zes­sin­nen­haus und der Spi­tal­gas­se gesperrt. Die Umlei­tung erfolgt über den Schieß­gra­ben und die Karl-Jung-Stra­ße. Anlie­ger kön­nen die Stra­ße „Obe­re Stadt“ befah­ren, es kann aller­dings auf­grund des Ren­nens zu Behin­de­run­gen und War­te­zei­ten kom­men. In den Abend­stun­den und nachts ist auch hier die Sper­rung aufgehoben.

6. Schieß­gra­ben

Im Schieß­gra­ben gilt sams­tags und sonn­tags – auch über Nacht – abso­lu­tes Halteverbot.

7. Spi­tal­gas­se

Vor den Anwe­sen Spi­tal­gas­se 1–7 gilt Sams­tag ab 7:30 Uhr bis Sonn­tag um 18:00 Uhr abso­lu­tes Hal­te­ver­bot. Der Behin­der­ten­park­platz in der Spi­tal­gas­se ist eben­falls bis Sonn­tag, 18:00 Uhr gesperrt. Aus Rich­tung Markt­platz kom­mend ist eine Aus­fahrt durch die Spi­tal­gas­se nicht mög­lich. Alle Fahr­zeu­ge, die aus dem Bereich Markt­platz und Ober­hacken kom­men, müs­sen die Alt­stadt über die Obe­re Stadt in Rich­tung Petri­kir­che verlassen.

8. Markt­platz

Die Kurz­zeit­park­plät­ze ent­lang der Stirn­sei­te und die Behin­der­ten­park­plät­ze ent­lang des Markt­plat­zes und im Bereich des Ver­eins­hau­ses sowie die Motor­rad­fah­rer­park­plät­ze sind ab Sams­tag um 7:30 Uhr gesperrt. Aus dem Ober­hacken kom­mend ist eine Zufahrt zum Markt­platz nicht mög­lich. Ein Aus­fah­ren muss über die Obe­re Stadt erfolgen.

9. Festungs­berg

Der Festungs­berg ist grund­sätz­lich befahr­bar, aller­dings kann es auf­grund des Ren­nens zu War­te­zei­ten kommen.

10. Fischer­gas­se

Die Fischer­gas­se ist Sams­tag und Sonn­tag von 7:30 bis 18:00 Uhr kei­ne Ein­bahn­stra­ße und kann in bei­de Rich­tun­gen befah­ren wer­den. Zugleich ist die Fischer­gas­se in die­sem Zeit­raum eine Sack­gas­se, ein Befah­ren ist aus Rich­tung Schwe­den­steg nur bis zur Abzwei­gung in die Sut­te (Höhe Hotel Kron­prinz) mög­lich. Eine Zufahrt zum EKU-Platz oder zur Stadt­hal­le ist nicht mög­lich. Von Sams­tag auf Sonn­tag (18:00 bis 8:00 Uhr) gilt in der Fischer­gas­se wie­der die Ein­bahn­stra­ßen­re­ge­lung in Rich­tung Schwedensteg.

11. Karl-Jung-Stra­ße

Die Ein­bahn­stra­ßen­re­ge­lung wird in der Karl-Jung-Stra­ße ab Höhe des Anwe­sens „Karl-Jung-Stra­ße 19“ gedreht. Das heißt, dass die Karl-Jung-Stra­ße von Sams­tag, 8:00 Uhr bis Sonn­tag, 18:00 Uhr vom Schieß­gra­ben kom­mend nur in Rich­tung Fried­hofs­stra­ße befahr­bar ist. Ach­tung: Die­se Rege­lung bleibt an bei­den Tagen, auch nachts, bestehen.

12. Schwe­den­steg

Ein Teil der Park­plät­ze am Schwe­den­steg ist für die Teil­neh­mer des Spar­tan Race reser­viert. Der reser­vier­te Bereich betrifft den west­li­chen Schwe­den­steg zwi­schen den öffent­li­chen Toi­let­ten und der ersten Zufahrt zum Park­platz. Alle wei­te­ren Park­plät­ze ste­hen wie gewohnt der Öffent­lich­keit zur Ver­fü­gung. Die ent­spre­chen­den Park­mög­lich­kei­ten sind vor Ort ausgeschildert.