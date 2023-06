Der Früh­jahrs­ho­nig ist geern­tet und die Honi­gräu­me fül­len sich erneut. Denn die Som­mer­lin­de als Mas­sen­tracht für Bie­nen steht bereits in den Start­lö­chern. Noch bis zur Som­mer­sonn­wen­de läuft die Schwarm­kon­trol­le. Doch gleich danach begin­nen die Völ­ker mit den ersten Vor­be­rei­tun­gen auf den Win­ter. Die Initia­ti­ve Bie​nen​-leben​-in​-Bam​berg​.de lädt mit der Ver­an­stal­tungs­rei­he „Monats­Bee­Trach­tun­gen“ alle an Natur­the­men Inter­es­sier­te ein. Der kosten­lo­se Kurz­vor­trag mit anschlie­ßen­dem Stamm­tisch fin­det statt am Mitt­woch, 14. Juni ab 19 Uhr im Bier­gar­ten der Ver­eins­sport­gast­stät­te TSG 05 „Ver­eins­hain“ am Jahn­wehr in Bam­berg, Gal­gen­fuhr 30.

