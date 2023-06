Gaby Wag­ner aus Schein­feld im Land­kreis Neu­stadt a.d. Aisch hat es in die End­aus­schei­dung des „Deut­schen Wald­prei­ses“ in der Kate­go­rie „För­ster des Jah­res“ geschafft. Jeder, der möch­te, kann bis zum 25. Juni unter http://​www​.deut​scher​-wald​preis​.de im Online-Voting sei­ne Stim­me abge­ben und sei­nen Favo­ri­ten nach vor­ne brin­gen. Das Forst­por­tal www​.forst​pra​xis​.de, ein Medi­um aus dem Hau­se DLV Deut­scher Land­wirt­schafts­ver­lag, ver­gibt den „Deut­schen Wald­preis“ in die­sem Jahr zum sech­sten Mal.

Mit dem „Deut­schen Wald­preis“ zeich­net forst​pra​xis​.de jedes Jahr die Men­schen aus, die sich in beson­de­rer Art und Wei­se für die Forst­bran­che stark machen. Drei Kan­di­da­ten pro Kate­go­rie haben die Juro­ren ins Fina­le gewählt. Wer die pro Kate­go­rie mit 2.000 € dotier­te Aus­zeich­nung mit nach Hau­se neh­men darf, bestimmt nun das Publi­kum per öffent­li­chem Online-Voting bis zum 25. Juni auf www​.deut​scher​-wald​preis​.de. Schirm­herr des „Deut­schen Wald­prei­ses“ ist der Bun­des­mi­ni­ster für Ernäh­rung und Land­wirt­schaft Cem Özd­emir. Gespon­sert wird der Preis von STIHL, claus roden­berg wald­kon­tor gmbh, Gru­be KG Forst­ge­rä­te­stel­le, Unter­rei­ner Forst­ge­rä­te GmbH, RAL Güte­zei­chen und Col­liers Land & Forst.

Gaby Wag­ner aus Bay­ern hat sich in der Kate­go­rie „För­ster des Jah­res“ für das Fina­le qua­li­fi­ziert. Ihr Revier befin­det sich in Fran­ken, im Land­kreis Neu­stadt an der Aisch zwi­schen Würz­burg und Nürn­berg. Das Beson­de­re: Sie ist die erste Forst­frau im Dien­ste der Fürst­lich Schwarzenberg´schen Fami­li­en­stif­tung. Ihr 650 ha gro­ßes Edel­laub­holz-Revier ist auf neun Wald­or­te ver­teilt. Eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit ist es für sie, Kin­der­gar­ten- und Schul­füh­run­gen im Wald anzu­bie­ten. Jeder der möch­te, kann über den nach­fol­gen­den Link direkt zur Vor­stel­lung des Kan­di­da­ten und zum Online-Voting [2] kommen.

Neben den drei Kate­go­rien Waldbesitzer/​in, Förster/​in und Forstunternehmer/​in wird in die­sem Jahr auch wie­der der Son­der­preis „Nach­hal­tig­keit Wald“ ver­ge­ben. Außer­dem ver­gibt forst​pra​xis​.de zum ersten Mal den Son­der­preis „Forst­wirt­schaft­li­che Zusammenschlüsse“.

Die fünf Preis­trä­ger des 6. Deut­schen Wald­prei­ses wer­den am 6. Juli 2023 im fei­er­li­chen Rah­men im Kai­ser­saal der Deut­schen Par­la­men­ta­ri­schen Gesell­schaft in Ber­lin gekürt. Am „Deut­schen Wald­preis“ kön­nen alle Forstunternehmer/​innen, Förster/​innen oder Waldbesitzer/​innen in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz, unab­hän­gig von der Grö­ße des Betrie­bes, teilnehmen.

Die Fina­li­sten des „Deut­schen Wald­prei­ses“ im Überblick:

Kate­go­rie „Waldbesitzer/​in des Jahres“

* Timo & Lisa Gelzhäu­ser (Nord­rhein-West­fa­len)

* Mathi­as Graf von Schwe­rin (Bran­den­burg)

* Lucia & Mar­le­ne Gru­ber (Bay­ern)

Kate­go­rie „Forstunternehmer/​in des Jahres“

* Man­fred Lorenz (Bay­ern)

* Micha­el Sto­randt (Sach­sen)

* Wal­ter Weis­mann (Bay­ern)

Kate­go­rie „Förster/​in des Jahres“

* Gaby Wag­ner (Bay­ern)

* Mar­tin Roth (Baden-Würt­tem­berg)

* Mar­tin Jan­ner (Rhein­land-Pfalz)

Mehr Infos über den „Deut­schen Wald­preis“ fin­den Sie auf: www​.deut​scher​-wald​preis​.de

forst​pra​xis​.de ist die digi­ta­le Platt­form für Pro­fis der Wald- und Forst­bran­che. För­ster, Forst­un­ter­neh­mer und Wald­be­sit­zer fin­den hier tages­ak­tu­el­le Nach­rich­ten und Fach­ar­ti­kel der besten Exper­ten u.a. u den The­men Forst­po­li­tik, Tech­nik, Holz­markt, Wald­öko­lo­gie und Wald­schutz. Auf forst​pra​xis​.de ist die redak­tio­nel­le Kom­pe­tenz und lang­jäh­ri­ge Erfah­rung der Redak­tio­nen von „AFZ-Der Wald“, „Deut­scher Wald­be­sit­zer“ und „Forst &Technik“ ver­eint. forst​pra​xis​.de ist ein Pro­dukt von dlv Deut­scher Landwirtschaftsverlag.

Über Deut­scher Land­wirt­schafts­ver­lag GmbH

„dlv Deut­scher Land­wirt­schafts­ver­lag“ gehört zu den Top-10 Fach­ver­la­gen in Deutsch­land. Rund 400 Mit­ar­bei­ter erwirt­schaf­ten mit mehr als 40 Print- und Online-Medi­en zu Land- und Forst­wirt­schaft, Jagd und Land­le­ben über 80 Mio. Euro Umsatz im Jahr. Damit ist dlv euro­pa­weit eines der erfolg­reich­sten Medi­en­häu­ser rund um die The­men Land­wirt­schaft und Natur. Das medi­en­über­grei­fen­de Port­fo­lio reicht von Fach­zeit­schrif­ten und Spe­cial Inte­rest Maga­zi­nen über Online-Por­ta­le, Online-Shops und mobi­le Apps bis hin zu Ver­an­stal­tun­gen und Markt­for­schung. Über unse­re Betei­li­gun­gen ist dlv Deut­scher Land­wirt­schafts­ver­lag unter dem Leit­ge­dan­ken „think glo­bal, act local“ in ins­ge­samt 20 Län­dern Euro­pas und in Nord­ame­ri­ka aktiv.

Stim­men Sie ab!