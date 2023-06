Am kom­men­den Sonn­tag, 18. Juni, wird in Eber­mann­stadt das 700jährige Jubi­lä­um der Ver­lei­hung der Stadt­rech­te gefei­ert. Höhe­punk­te sind der gro­ße Jubi­lä­ums­markt mit Akti­vi­tä­ten in der gan­zen Innen­stadt und das Jubi­lä­ums­spek­ta­kel. Aus die­sem Anlass setzt die Dampf­bahn Frän­ki­sche Schweiz zwei Son­der­zü­ge ein, die die Gäste von Forch­heim ins Wie­sent­tal brin­gen wird. Nach fast 60 Jah­ren kommt damit erst­mals wie­der eine Dampf­lok der Bau­rei­he 64 vor einem Per­so­nen­zug zum Ein­satz. Sie wird unter­stützt von einer histo­ri­schen Die­sel­lok der Bau­rei­he V60. Die Züge star­ten um 9.39 Uhr und 13.39 Uhr in Forch­heim zur Fahrt über Eber­mann­stadt auf die Muse­ums­bahn nach Beh­rin­gers­müh­le und zurück nach Eber­mann­stadt. Von dort geht’s ent­we­der mit dem histo­ri­schen Zug oder einem moder­nen Agi­lis Trieb­wa­gen wie­der zurück nach Forchheim.

Aus­ge­hend von Eber­mann­stadt kann man auch um 9.03 und 13.03 Uhr eine Rund­fahrt über die Regio­nal­bahn­strecke nach Forch­heim und zurück auf die Muse­ums­bahn nach Beh­rin­gers­müh­le antre­ten. Der Aus­gangs­punkt Eber­mann­stadt wird dann um 11.50 Uhr oder 15.50 Uhr erreicht. Für die­se Son­der­fahr­ten gilt ein beson­de­rer Fahr­preis in Höhe von 29 Euro für Erwach­se­ne und 14 Euro für Kin­der. Die Fahr­kar­ten sind über die Web­site der Dampf­bahn (www​.dampf​bahn​.net) sowie vor Ort bei den Schaff­nern am Zug erhältlich.