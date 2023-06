„Unser Chor-Tag auf dem 38. Evan­ge­li­schen Kir­chen­tag war echt schön“, resü­mier­te die Lei­te­rin, Pfar­re­rin Andrea Kühn freu­de­strah­lend. Die Begei­ste­rung, dass sie einen Tag lang Teil eines gro­ßen Gan­zen sein und die­ses Fest des christ­li­chen Glau­bens mit­ge­stal­ten durf­ten, stand den Chor­mit­glie­dern sicht­lich ins Gesicht geschrie­ben. „Sol­che Erin­ne­run­gen blei­ben im Her­zen – sol­che Ein­drücke ver­gisst man nicht“, ergänzt Ruth Brehm. Wochen­lang hat­te der erst vor neun Mona­ten gegrün­de­te Evan­ge­li­sche Kir­chen­chor auf die­ses Event hin geprobt. Am Fron­leich­nams­don­ner­tag um sie­ben Uhr ging es schließ­lich los. Und trotz Unwet­ter am Nach­mit­tag lief alles gut. Ein Teil des Cho­res traf sich in Spei­chers­dorf am Bahn­hof zur Abfahrt. Ein ande­rer Teil war bereits am Vor­tag nach Nürn­berg gereist, um am gan­zen Kir­chen­tag bis Sonn­tag teil zu neh­men. Um 9:30 Uhr hieß es schließ­lich, im Ger­ma­ni­schen Natio­nal­mu­se­um Auf­stel­lung zu neh­men. Hier umrahm­ten die Sän­ge­rin­nen die soge­nann­te ein­stün­di­ge Dia­log­bi­bel­ar­beit musi­ka­lisch. In die kon­tro­ver­se Dis­kus­si­on des Prä­ses der Rhei­ni­schen Lan­des­kir­che, Dr. Thor­sten Lat­zel, aus Düs­sel­dorf und des Vor­stands­vor­sit­zen­den der Deut­schen Bank, Chri­sti­an Sewing, aus Frank­furt am Main über den Bibel­text Johan­nes 1,1–12 „Mei­ne Stun­de ist noch nicht da!“ streu­te der Chor die Kir­chen­lie­der zum Nach­den­ken „Und ein neu­er Mor­gen (Herr, du bist die Hoff­nung)“ aus der Mes­se „Lied vom Licht“ von Gre­gor Lin­ßen (1990), sowie die Lie­der „Jetzt“ und „Mei­ne Zeit in dei­nen Hän­den“ ein.

Anschlie­ßend durf­ten die Chor­mit­glie­der selbst die Zeit nut­zen, den Kir­chen­tag zu ent­decken. Die einen besuch­ten eines der vie­len Kon­zer­te, eine der Dis­kus­sio­nen oder das gro­ße Zen­trum für Kin­der und Fami­lie. Am Nach­mit­tag ging es in den Nürn­ber­ger Süd­we­sten, wo sie von den Bewoh­nern des Senio­ren­wohn­heims Son­nen­sei­te des Evan­ge­li­schen Sied­lungs­werks mit sei­nem Demenz­kom­pe­tenz­zen­trum schon sehn­lichst erwar­tet wur­den. „Es war so schön, die strah­len­den Augen der Zuhö­rer zu sehen“, so Edel­traud Neiß. „Spä­te­stens hier waren wir so von Stolz erfüllt, dass wir den Men­schen, die selbst nicht teil­neh­men konn­ten, ein biss­chen Kir­chen­tags­stim­mung wei­ter­ge­ben konn­ten“, beschreibt Olga Michel ihren Ein­druck. Für die Lie­der aus dem Lie­der­heft des Kir­chen­ta­ges sowie für moder­ne Chor­sät­ze wie „Mei­ne See­le ist stil­le in Dir“ und „Freu­de über Freu­de“ ern­te­ten sie zum Dank viel Applaus von den Bewoh­nern wie dem Pflegepersonal.

Unver­ges­se­nes Sah­ne­häub­chen des gan­zen Tages war schließ­lich der Auf­tritt im Mes­se­zen­trum, dem zwei­ten Ver­an­stal­tungs­zen­trum des Kir­chen­tags, zwi­schen zwei Live­über­tra­gun­gen. Hier wur­de der Chor spon­tan vom Baye­ri­schen Rund­funk anmo­de­riert und kurz inter­viewt. Zwi­schen einer Talk­sen­dung des Baye­ri­schen Fern­se­hen und einem Bei­trag über die High­lights vom Kir­chen­tag durf­te der Spei­chers­dor­fer Kir­chen­chor auf der BR-Büh­ne mit sei­nem moder­nen spi­ri­tu­el­len Lied­gut das Publi­kum begei­stern, wie der anhal­ten­de Bei­fall hin­rei­chend bewies.

Nach die­ser bestan­de­nen Feu­er­tau­fe war­ten auch schon die näch­sten Auf­trit­te auf den Chor. Am 24. Juni geht es nach Nörd­lin­gen zum Lan­de­schortag des Baye­ri­schen Chor­ver­ban­des „Sin­gen in der Kir­che“. Schließ­lich wird der Chor beim Posau­nen­chor­ju­bi­lä­um am 9. Sep­tem­ber, 18 bis 21 Uhr, dabei sein. Mit meh­re­ren Lied­bei­trä­gen wird er den Open Air – Sere­na­den­abend mitgestalten.