Auf­takt­ver­an­stal­tung in Rös­lau sehr erfolgreich

Mit dabei waren Natur­park-Ran­ger Andre­as Hof­mann sowie die Gebiets­be­treue­rin Ste­fa­nie Jes­so­lat mit einem prä­pa­rier­ten Biber im Gepäck. Letz­te­rer war der Haupt­ak­teur der ersten Sonderführung.

Die Regi­on bes­ser ken­nen­zu­ler­nen, dass ist das gemein­sa­me Ziel der AWO „Wir sind Wun­sie­del“ und des Natur­parks Fich­tel­ge­bir­ge. Neben Füh­run­gen, die für Tou­ri­sten und Ein­hei­mi­sche ange­bo­ten wer­den, wer­den seit die­sem Jahr auch für Geflüch­te­te Füh­run­gen ange­bo­ten. Die­se sind deut­lich in der Teil­neh­mer­zahl begrenzt, und durch eine Dol­met­sche­rin beglei­tet Die Ver­an­stal­tun­gen fin­den, ent­ge­gen dem son­sti­gen Zeit­punkt aus­schließ­lich unter der Woche statt. „Die Füh­run­gen sind sowohl vom Umfang als vom Zeit­fen­ster ein wenig kür­zer bemes­sen, da man sich dabei gezielt an den Gewohn­hei­ten von Jugend­li­chen und Kin­dern ori­en­tiert. Für die Teil­neh­mer war es eine kurz­wei­li­ge und sehr infor­ma­ti­ve Ver­an­stal­tung“ so die Gebiets­be­treue­rin. Auch der Natur­park-Ran­ger und Biber­be­ra­ter Andre­as Hof­mann ist von der ersten Füh­rung begei­stert: „Es ist schon eine Umstel­lung zwi­schen­durch Pau­sen zu machen, damit die Dol­met­sche­rin über­set­zen kann, doch die Bot­schaft und das Wis­sen rund um den Biber konn­te ich an die­ser Stel­le gut vermitteln.“

Das Inter­es­se der Teil­neh­men­den zeig­te sich anhand der gestell­ten Fra­gen, und vie­ler klei­ner Anek­do­ten aus dem Hei­mat­land. So wur­de berich­tet, dass eine der Teil­neh­me­rin­nen das Fett der Biber­kel­le schon pro­biert hat­te, doch lecker war dem Gesichts­aus­druck nach wohl eher nicht. Dabei ist uns auch wich­tig, dar­über zu infor­mie­ren, dass Biber nicht ein­fach geschos­sen und geges­sen wer­den dür­fen, da es sich um eine unter beson­de­ren Schutz gestell­te Art handelt.

Füh­run­gen die­ser Art sind auch dank der Unter­stüt­zung durch die Akti­on Mensch mög­lich. Durch den erfolg­ten Bus­trans­fer wur­de die Teil­nah­me an den Füh­run­gen über­haupt erst mög­lich und dabei wur­de auch bewusst auf Nach­hal­tig­keit und Umwelt­schutz­aspek­te geach­tet, indem nur die wirk­lich not­wen­di­ge Zahl an Fahr­zeu­gen für den Trans­fer ver­wen­det wur­de. Doch mit die­ser ersten Füh­rung ist es noch lan­ge nicht vor­bei, die­sen Som­mer sind noch wei­te­re Füh­run­gen die­ses For­mats geplant. Anmel­den kann man sich per Mail oder tele­fo­nisch bei (jose.​garcia@​awo-​wunsiedel.​org) Tel: 09232 9198263 oder 0170 2083114.

Die wei­te­ren Ter­mi­ne und The­men sind am: