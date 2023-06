Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Ver­kehrs­un­fall zwi­schen Tele­s­kop­la­der und Radfahrerin

Am Mon­tag­nach­mit­tag ereig­ne­te sich in der Bam­ber­ger Stra­ße ein Ver­kehrs­un­fall, bei wel­chem ein Tele­s­kop­la­der mit einer Fahr­rad­fah­re­rin kol­li­dier­te, die dabei ver­letzt wurde.

Gegen 14:15 Uhr trans­por­tier­te der 57-jäh­ri­ge Fah­rer eines Tele­s­kop­la­ders zwei über­ein­an­der gesta­pel­te Palet­ten mit Dämm­ma­te­ri­al. Dabei über­sah er eine vor­aus­fah­ren­de Fahr­rad­fah­re­rin und stieß mit sei­ner Arbeits­ma­schi­ne von hin­ten gegen das Rad. Die 65-jäh­ri­ge Rad­fah­re­rin stürz­te dar­auf­hin von ihrem Zwei­rad auf die Fahr­bahn. Glück­li­cher­wei­se kam sie seit­lich vor dem Tele­s­kop­la­der zum Lie­gen, da auf­grund des Zusam­men­sto­ßes die Ladung aus etwa 2,50 Metern Höhe von der Lade­ga­bel rutsch­te und vor dem Fahr­zeug auf die Stra­ße fiel.

Den­noch zog sich die 65-Jäh­ri­ge diver­se Ver­let­zun­gen zu, sodass sie vom Ret­tungs­dienst in eine Kli­nik ein­ge­lie­fert wer­den musste.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Park­schein­au­to­mat aufgebrochen

Bai­er­s­dorf – Am 12.06.2023, zwi­schen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr, bra­chen bis­lang unbe­kann­te Täter einen Park­schein­au­to­ma­ten am Park­platz des Anger­sees / Bade­sees mit roher Gewalt auf. Der hier­durch ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 7000,- Euro. Per­so­nen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zur Tat geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760–514 in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Eckental/​Oberschöllenbach – Im Zeit­raum vom Frei­tag, den 09.06.2023, 13:00 Uhr, bis Mon­tag, den 12.06.2023, 11:00 Uhr, wur­de in der Alt­mühl­stra­ße ein ord­nungs­ge­mäß am Stra­ßen­rand gepark­tes Kraft­rad durch einen Unbe­kann­ten ange­fah­ren. Durch den Ver­kehrs­un­fall ent­stand ein Sach­scha­den in der Höhe von etwa 1000 Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ge­sche­hen, zum Tat­fahr­zeug oder dem Unfall­ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen- Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Sach­be­schä­di­gung an Kfz

Im Zeit­raum vom 10.06.23 11:30 Uhr bis 12.06.23 10:00 Uhr wur­den in Herzogenaurach/​Karl- Brö­ger-Stra­ße wie­der meh­re­re Pkw, von einem unbe­kann­ten Täter, mit einem spit­zen Gegen­stand ver­kratzt. Der Gesamt­scha­den an den drei Fahr­zeu­gen beläuft sich auf ca. 5000,- Euro. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -