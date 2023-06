Der Spen­den­brief – Text­ge­stal­tung & Layout

Das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk und das Kom­pe­tenz­zen­trum Fund­rai­sing der Evan­ge­lisch Luthe­ri­schen Kir­che in Bay­ern ver­an­stal­ten am Mitt­woch, 21. Juni einen Online-Work­shop zum The­ma „Der Spen­den­brief – Text­ge­stal­tung“. Ab 15 Uhr geht es dar­um, wie Kir­chen­ge­mein­den regel­mä­ßig erfolg­rei­che Spen­den­brie­fe ver­schicken kön­nen. Dabei wird kon­kret der Blick dar­auf gerich­tet, wie Spen­den­brie­fe geschrie­ben wer­den und wel­che Infor­ma­tio­nen dabei nicht feh­len dür­fen. Im Anschluss besteht um 17 Uhr noch die Mög­lich­keit, am Online-Work­shop „Der Spen­den­brief – Lay­out“ teil­zu­neh­men. Hier geht es um die opti­sche Gestal­tung des Brie­fes. Refe­ren­ten sind die Fund­rai­ser Chri­sti­an Eit­mann und Rein­hard Jung­wirth. Eine Anmel­dung ist online mög­lich, bei­de Ter­mi­ne sind kostenfrei.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de.