Vom 4. Juni bis zum 10. Juni 2023 fand zum 42. Mal das inter­na­tio­na­le Jugend­tref­fen auf Burg Feu­er­stein stat, orga­ni­siert vom Rota­ry Club Forch­heim und vom Rota­ry Club Frän­ki­sche-Schweiz Wie­sen­tal. Das Jugend­tref­fen dient der Völ­ker­ver­stän­di­gung und ver­eint Jugend­li­che aus ver­schie­de­nen Län­dern. Die Ver­an­stal­tung wur­de von rund 43 Teen­agern im Alter von 15 bis 19 Jah­ren aus 14 Län­dern besucht, dar­un­ter Austra­li­en, Tai­wan, Süd­afri­ka und vie­le süd­ame­ri­ka­ni­sche Länder.

Die Teil­neh­mer haten die Mög­lich­keit, an einer Viel­zahl von Akti­vi­tä­ten teil­zu­neh­men, dar­un­ter der Besuch der Kai­ser­burg und der histo­ri­schen Fel­sen­gän­ge in Nürn­berg, ein Out­door-Tag mit Kajak­fah­ren auf der Wie­sent sowie Besich­ti­gun­gen von Forch­heim, Bam­berg und Nürnberg.

Rota­ri­er Dr. Dr. Frank Schmidt, der maß­geb­lich an der Orga­ni­sa­ti­on des Jugend­tref­fens betei­ligt war, berich­tet von den High­lights der Woche: Beim Kajak­fah­ren auf der Wie­sent ken­ter­te ein Boot. Die süd­ame­ri­ka­ni­schen Teil­neh­me­rin­nen nutz­ten die Gele­gen­heit, gemein­sam im Fluss zu baden. Wei­te­re Höhe­punk­te waren der Besuch des Forch­hei­mer Königs­bads, das Ein­kau­fen in Bam­berg sowie die Spaß- und Sport-Olympiade.

Zwei Teil­neh­mer berich­ten von ihren Ein­drücken: „Ich hei­ße Joa­quín Aste­te Díaz und kom­me aus Sant­ia­go de Chi­le. Ich bin zehn Mona­te in Deutsch­land und woh­ne in Frei­berg in Sach­sen. Heu­te ist es sehr lustig (die Spaß- und Sport-Olym­pia­de) und mor­gen gehen wir ins Schwimm­bad – Eine gute Woche! Am besten hat mir das Ken­nen­ler­nen neu­er Leu­te gefal­len und das T‑Shirt-Gestal­ten. Auch das Kajak-Fah­ren war lustig.“„Ich bin Jeff Lin und kom­me aus Tai­chung in Tai­wan. Jetzt woh­ne ich in der Nähe von Dach­au. Ich fand das T‑Shirt-Malen sehr gut. Bas­ket­ball­spie­len und Zusam­men­sit­zen ist auch very funny.“

Das Jugend­tref­fen wird von Rota­ry Inter­na­tio­nal und Rota­ry Deutsch­land unter­stützt, die die Jugend­li­chen über die­se ‚ober­frän­ki­sche Woche‘ infor­mie­ren. Die Ver­an­stal­tung steht im Zei­chen der inter­na­tio­na­len Ver­stän­di­gung und Freund­scha­tis­pfle­ge. Wal­ter Lip­pert, ehe­ma­li­ger District Jugend­lei­ter für baye­ri­sche Rota­ry Clubs, und sei­ne Frau Ros­wi­tha haben das Jugend­tref­fen 1979 ins Leben gerufen.

Das inter­na­tio­na­le Jugend­tref­fen auf Burg Feu­er­stein ist Teil eines der größ­ten gemein­nüt­zi­gen Aus­tausch­pro­gram­me welt­weit, wel­ches von Rota­ry Inter­na­tio­nal geför­dert wird. Jedes Jahr neh­men etwa 8.000 bis 10.000 Jugend­li­che aus über 60 Län­dern an den Aus­tausch­pro­gram­men teil. Die deut­schen Rota­ry Clubs sind seit 1950 an den Pro­gram­men betei­ligt und orga­ni­sie­ren unter ande­rem den Jah­res­aus­tausch, Fami­li­en­auf­ent­hal­te und Camps wie das Tref­fen auf Burg Feuerstein.