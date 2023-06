Das Stadt­gar­ten­amt lädt am Sonn­tag, 18. Juni, um 10 Uhr, zu einer wei­te­ren Füh­rung durch den Tier­park Röh­ren­see ein. Sie wid­met sich dies­mal unter dem Mot­to „Gäste aus dem Land des Lächelns“ Fau­na und Flo­ra Chi­nas im Tier­park. Chi­na beher­bergt eine gewal­ti­ge Arten­fül­le an Pflan­zen und Tie­ren, von denen eini­ge auch im Tier­park Röh­ren­see ver­tre­ten sind. Auf der Füh­rung begeg­nen die Teil­neh­men­den unter ande­rem dem sel­te­nen Tem­min­ck-Trag­o­pan aus den Ber­gen des Hima­la­yas, den klei­nen Munt­jaks, dem Blau­glocken­baum, der Man­da­ri­nen­te und dem Davi­d­ahorn, des­sen Name an Pater Armand David, einen der frü­hen Erfor­scher der Flo­ra und Fau­na Chi­nas, erin­nert. Treff­punkt für die etwa ein­ein­halb­stün­di­ge Füh­rung ist der Tier­park-Pavil­lon am Känguru-Gehege.