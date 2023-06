„Die Fagot­te sind los“ – öffent­li­ches Abschluss­kon­zert im Hegelsaal

Am 17. und 18. Juni fin­det zum 21. Mal der Work­shop „Die Fagot­te sind los!“ statt, bei dem sich Fagot­ti­stin­nen und Fagot­ti­sten jeden Alters aus ganz Deutsch­land tref­fen, um gemein­sam zu musi­zie­ren. An die­sem Wochen­en­de erar­bei­ten in der städ­ti­schen Musik­schu­le Bam­berg über 200 Fagottist:innen unter der Anlei­tung von 30 Dozent:innen ein Kon­zert­pro­gramm, wel­ches am Sonn­tag, den 18. Juni um 11:00 Uhr im Joseph-Keil­berth-Saal der Kon­zert- und Kon­gress­hal­le Bam­berg prä­sen­tiert wird. Den Höhe­punkt bil­den dabei zwei Wer­ke, bei denen alle 200 Fagottist:innen gemein­sam den Saal zum Klin­gen brin­gen wer­den. Der Ein­tritt ist frei!