Pres­se­mit­tei­lung der Bäcke­rei-Kon­di­to­rei Lang:

Mit gro­ßer Freu­de und einer Por­ti­on Stolz kön­nen wir mit­tei­len, dass die Bene­fiz­ga­la am ver­gan­ge­nen Sams­tag, 10. Juni im Innen­hof unse­rer Bäcke­rei, die wir gemein­sam mit den bei­den Kaba­ret­ti­sten Mar­tin Ras­sau und Bern­hard Ottin­ger zugun­sten des Bay­reu­ther Albert-Schweit­zer Hos­piz durch­ge­führt haben, über­aus erfolg­reich verlief.

Es herrsch­te eine genia­le Stim­mung bei unse­rem ersten „Innen­hof­thea­ter“ und das phan­ta­sti­sche Publi­kum lob­te beson­ders die ein­zig­ar­ti­ge „Wohn­zim­mer­at­mo­sphä­re“.

Das aller aller­be­ste aber war: ins­ge­samt konn­ten wir zusam­men an das Bay­reu­ther Hos­piz 2.000,00 € als Spen­de übergeben!

Mit die­ser Spen­de soll ein neu­es Nie­der­flur­bett im Hos­piz ange­schafft wer­den, um die Gäste noch bes­ser pfle­gen und beglei­ten zu können.

Mar­tin Ras­sau, selbst seit Jah­ren Bot­schaf­ter für den Hos­piz­ver­ein Fürth, beton­te bei der Gala, die Not­wen­dig­keit sol­cher Ein­rich­tun­gen und ver­zich­te­te mit sei­nem Kol­le­gen Bern­hard Ottin­ger auf jeg­li­che Ent­schä­di­gung für sei­nen Auftritt.

Alex­an­dra Zim­mer bedank­te sich herz­lich bei allen Akteu­ren und ergänz­te, dass auch in beweg­ten Zei­ten für unse­re Bäcke­rei nach wie vor die sozia­le Ver­ant­wor­tung ganz weit oben steht. Umso grö­sser sei die Freu­de mit die­ser ersten Bene­fiz­ga­la naht­los an die Bene­fiz­ak­tio­nen anzu­knüp­fen, für die sich die Bäcke­rei Lang jahr­zehn­te­lang mit der Orga­ni­sa­ti­on der Back­ofen­fe­ste bereits enga­gier­te und viel­fäl­tig­ste sozia­le Pro­jek­te in unse­rer Hei­mat damit unter­stüt­zen konnte.

Dan­ke an alle die zum gro­ßen Erfolg bei­getra­gen haben!