Bun­tes Fest am Sonn­tag, 25. Juni in der Offe­nen Werkstatt

Die zwei Bam­ber­ger Fami­li­en­stütz­punk­te fei­ern ihr 10jähriges Bestehen. Alle Kin­der, Eltern, Groß­el­tern und ihre Freun­de sind am 25. Juni von 10 Uhr bis 16 Uhr in die Offe­ne Werk­statt zu einem Tag vol­ler krea­ti­ver Aktio­nen in der Wei­ßen­burg­stra­ße 10 ein­ge­la­den. Unter dem Mot­to „Alles muss man sel­ber machen! kön­nen Jung und Alt gemein­sam Mur­mel-Laby­rin­the, Mur­mel-Son­nen­fän­ger oder Holz­tie­re gestal­ten und ein rie­sen­gro­ßes Sei­fen­bla­sen­spek­ta­kel ver­an­stal­ten. Auch die Kunst­kra­cher, die Kunst­schu­le in Bam­berg, sind mit von der Par­tie und haben sich span­nen­de Sta­tio­nen wie „Steck­tie­re und Schling­pflan­zen“ über­legt. Was genau sich dahin­ter ver­birgt? Wer vor­bei kommt, wird es erfah­ren! Lecke­res Essen und Geträn­ke ste­hen zur Ver­fü­gung, damit alle gestärkt an ihre Pro­jek­te gehen können.

Info

Die Bam­ber­ger Fami­li­en­stütz­punk­te befin­den sich in der Hei­lig­grab­stra­ße 14/​Nähe Bahn­hof und in der Haupts­moor­stra­ße 26b/​Gartenstadt. Dort gibt es Rat und Hil­fe rund um das The­ma Fami­lie. Dies kön­nen auch die Bera­tung pfle­gen­der Ange­hö­ri­ger oder die Unter­stüt­zung bei Anträ­gen wie bei­spiels­wei­se zu einer Mut­ter-Kind-Kur sein. Erwach­se­ne kön­nen zudem Kur­se und Vor­trä­ge besu­chen. Für Kin­der und die gan­ze Fami­lie wer­den Work­shops, offe­ne Treffs & Stadt­füh­run­gen ange­bo­ten. Kon­takt­da­ten und alles Aktu­el­le sind unter https://​fami​li​en​por​tal​-bam​berg​.de/​f​a​m​i​l​i​e​n​s​t​u​e​t​z​p​u​n​k​te/ zu finden.