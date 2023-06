Uni­ver­si­tät Bay­reuth und die Muse­en im Kulm­ba­cher Mönchs­hof laden am 11. Juli 2023 zum Kulm­ba­cher Bier­rechts­tag ein. Das The­ma der zwei­ten Auf­la­ge die­ses Fach­kon­gres­ses lau­tet „Alko­hol und Gesund­heit“, denn Gesund­heits­schutz wird die poli­ti­sche Agen­da im Geträn­ke­sek­tor in naher Zukunft prä­gen wie kein anderes.

„Die Euro­päi­sche Kom­mis­si­on hat im Herbst des letz­ten Jah­res ver­lau­ten las­sen, sich des The­mas ‚Alko­hol und Gesund­heit‘ in den anste­hen­den Ver­ord­nun­gen und Vor­ha­ben beson­ders anzu­neh­men“, sagt Prof. Dr. Kai Purn­ha­gen, Inha­ber des Lehr­stuhls für Lebens­mit­tel­recht an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth und Initia­tor der Fach­ta­gung. Des­halb wid­met sich der 2. Kulm­ba­cher Bier­rechts­tag neue­sten legis­la­ti­ven Ent­wick­lun­gen, um sie auch der Bran­che zugäng­lich zu machen – und die­ser zu ermög­li­chen, sich recht­zei­tig dar­auf vor­zu­be­rei­ten, zum Bei­spiel auf neue Rege­lun­gen zu Warn­hin­wei­sen, Wer­bung, Steu­ern und dem Min­dest­al­ter für die Alkoholabgabe.

Das Pro­gramm des 2. Kulm­ba­cher Bier­rechts­tags teilt sich auf in einen wis­sen­schaft­li­chen an der Fakul­tät VII in Kulm­bach und einen pra­xis­ori­en­tier­ten Teil in den Muse­en im Mönchs­hof: Wie Purn­ha­gen erläu­tert, geht es vor allem um eine wis­sen­schaft­lich dif­fe­ren­zier­te Ein­ord­nung des The­mas „Alko­hol und Gesund­heit“, basie­rend auf wis­sen­schaft­li­chen Erkennt­nis­sen. Ob und wie die­se in Recht und Regu­lie­rung umge­setzt wer­den kön­nen, das ist Gegen­stand des rechts­wis­sen­schaft­li­chen Tei­les. Auf die­ser Grund­la­ge folgt am Nach­mit­tag die Dis­kus­si­on dar­über, wie man dies in der Pra­xis auf­fasst und vor allem umset­zen wird und kann. „Wir bie­ten bei uns im Kulm­ba­cher Mönchs­hof die idea­len räum­li­chen Mög­lich­kei­ten, das Gehör­te mit­ein­an­der offen zu dis­ku­tie­ren und sich zum The­ma zu ver­net­zen“, sagt Dr. Hel­ga Met­zel, Geschäfts­füh­re­rin der Muse­en im Kulm­ba­cher Mönchshof.

Erwar­tet wer­den unter ande­rem der Prä­si­dent des Bun­des­amts für Risi­ko­be­wer­tung, nam­haf­te Wissenschaftler*innen, sowie Vertreter*innen des Bun­des­tags, des Baye­ri­schen Gesund­heits­mi­ni­ste­ri­ums, des Deut­schen Brau­er-Bunds und des Baye­ri­schen Brau­er­bunds, der Deut­schen Wein­aka­de­mie, des Kom­pe­tenz­zen­trums für Ernäh­rung, u.v.m.

Pro­gramm: 2. Kulm­ba­cher Bierrechtstag

09:00 – 09:30 Uhr: Eröff­nung

Prof. Dr. Ste­fan Leib­le, Prä­si­dent der Uni­ver­si­tät Bayreuth

Mar­kus Stod­den, Vor­stands­spre­cher der Kulm­ba­cher Braue­rei AG

09:30 – 10:30 Uhr: Key­notes: Alko­hol und Gesundheit

Prof. Dr. Janin Hen­kel-Ober­län­der, Deka­nin der Fakul­tät VII, Uni­ver­si­tät Bay­reuth: „Gesund­heit­li­che Aus­wir­kun­gen von alko­ho­li­schen Getränken“

Prof. Dr. Dr. Andre­as Hen­sel, Prä­si­dent des Bun­des­in­sti­tuts für Risi­ko­be­wer­tung: „Genuss­mit­tel, All­tags­freu­den, Lebens­mit­tel, … Wir ster­ben nicht an den Din­gen, vor denen wir uns fürch­ten“

10:30 – 11:00 Uhr: Kaf­fee­pau­se

11:00 – 12:00 Uhr: Was plant die Politik?

Kri­sti­ne Lüt­ke, Mit­glied des Deut­schen Bundestags

Dr. Dani­el Ren­né, Lei­ter des Refe­rats Psych­ia­trie und Sucht, Baye­ri­sches Staats­mi­ni­ste­ri­um für Gesund­heit und Pflege

12:00 – 12:30 Uhr: Per­spek­ti­ven der Rechtswissenschaft

Prof. Dr. Kai Purn­ha­gen, Uni­ver­si­tät Bay­reuth: „Gesund­heits­re­gu­lie­rung in der EU – Mög­lich­kei­ten und Grenzen“

12:30 – 13:00 Uhr: Trans­fer zum Kulm­ba­cher Mönchshof

13:00 – 14:00 Uhr: Imbiss und Networking

Begrü­ßung durch Dr. Hel­ga Met­zel, Geschäfts­füh­re­rin der Muse­en im Kulm­ba­cher Mönchs­hof e.V.

14:00 – 14:30 Uhr: Per­spek­ti­ven der Praxis

Chri­sti­ne Röger & Dr. Mar­tin Kuss­mann, Kom­pe­tenz­zen­trum für Ernäh­rung (KErn): „Sind Ver­bo­te die Lösung? – Aktu­el­le Ent­wick­lun­gen im gesell­schaft­li­chen Kon­text“

14:30 – 16:00 Uhr: Fach­ge­spräch: Wie geht die Pra­xis mit den neu­en Her­aus­for­de­run­gen um?

Julia Bus­se, Geschäfts­füh­re­rin Poli­tik und Recht des Deut­scher Brau­er-Bunds e.V.

Dr. Lothar Ebbertz, Haupt­ge­schäfts­füh­rer des Baye­ri­schen Brau­er­bunds e.V.

Dr. Car­sten Oel­richs, Part­ner bei ZENK Rechtsanwälte

Dr. Clau­dia Ham­mer, Wis­sen­schaft­li­che Lei­tung der Deut­sche Weinakademie

16:00 – 16:30 Uhr: Zusam­men­fas­sung und Verabschiedung

Füh­rung durch das Baye­ri­sche Brauereimuseum

Get tog­e­ther und Imbiss

Mehr dazu hier: https://​www​.bier​rechts​tag​.uni​-bay​reuth​.de/​d​e​/​i​n​d​e​x​.​h​tml

Anmel­dung: https://​kulm​ba​cher​-moenchs​hof​.de/​k​u​l​m​b​a​c​h​e​r​-​b​i​e​r​r​e​c​h​t​s​t​a​g​-​a​n​m​e​l​d​u​ng/