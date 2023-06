Wei­den­ku­gel aus Cha­os­ge­flecht – Stef­fi Schrei­ber gibt am 23. Juni Kurs an der Umwelt­sta­ti­on in Weismain

Beim Flecht­kurs „Wei­den­ku­gel“, den die Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main am 23. Juni anbie­tet, sind noch Rest­plät­ze frei. Unter der Anlei­tung von Stef­fi Schrei­ber gestal­ten die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer im Cha­os­ge­flecht eine deko­ra­ti­ve Wei­den­ku­gel. Je nach Wet­ter fin­det der Kurs in den Räu­men oder im Außen­ge­län­de der Umwelt­sta­ti­on Weis­main statt.

Der zwei­ein­halb­stün­di­ge Lehr­gang für Erwach­se­ne beginnt um 17 Uhr. Die Gebühr beträgt zehn Euro zuzüg­lich zehn Euro Mate­ri­al­ko­sten. Anmel­dun­gen nimmt die Umwelt­sta­ti­on unter der Tele­fon­num­mer 09571/18–9034 oder per Mail umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de entgegen.