Noch eine Woche läuft die Bewer­bungs­frist für ein Medi­zin­stu­di­um an der Medi­cal School in Coburg und Split. Um Bewer­ber aus Coburg Stadt und Land­kreis zu unter­stüt­zen, die zwar Arzt wer­den möch­ten, sich die Stu­di­en­ge­büh­ren an der her­vor­ra­gen­den Medi­cal School nicht lei­sten kön­nen, hat der Cobur­ger Stadt­rat pro Jahr zwei Sti­pen­di­en beschlos­sen. Ziel der Sti­pen­di­en ist es, wegen des Medi­zi­ner­man­gels jun­ge Medi­zi­ner lang­fri­stig an die Regi­on Coburg zu binden.

Die Sti­pen­di­en tra­gen die gesam­te Stu­di­en­ge­bühr der Medi­cal School. Bewer­bun­gen für das Stu­di­um ab Herbst kön­nen noch bis 18.6.23 an die Medi­cal School gerich­tet wer­den. Ober­bür­ger­mei­ster Domi­nik Sau­er­teig und der Geschäfts­füh­rer der Medi­cal School Prof. Dr. Johan­nes Brach­mann sind sich einig über die Sti­pen­di­en und freu­en sich über Bewerbungen.