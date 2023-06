Am Don­ners­tag, 15.06.2023, um 19:30 Uhr fin­det in der Mehr­zweck­hal­le in Kirch­ahorn, Kirch­ahorn 53, 95491 Ahorn­tal die Sit­zung des Gemein­de­ra­tes mit fol­gen­der Tages­ord­nung statt.

Hier­zu ergeht herz­li­che Ein­la­dung an alle Bür­ge­rin­nen und Bürger.

Bekannt­ga­ben Geneh­mi­gung der Nie­der­schrift vom 11.05.2023 Bau­an­trag; Neu­bau von Trakt­or­ga­ra­gen mit Stell­platz sowie einer Lager­hal­le, Lager­raum zur land­wirt­schaft­li­chen Nut­zung auf der Fl​.Nr. 430/8 der Gemar­kung Freiahorn Bau­an­trag; Neu­bau eines Ein­fa­mi­li­en­wohn­hau­ses als Fer­tig­haus in Block­boh­len­aus­füh­rung auf der Fl​.Nr. 35 der Gemar­kung Reizendorf Bera­tung und Beschluss­fas­sung über die Digi­ta­li­sie­rung des Stra­ßen- und Wege­be­stands­ver­zeich­nis­ses der Gemein­de Ahorntal Bera­tung und Beschluss­fas­sung über die Ein­füh­rung der Gemein­de-App Heimat-Info Erneu­te Bera­tung und Beschluss­fas­sung über die Sanie­rung des Anlie­ger­we­ges nach Hütten Bera­tung und Beschluss­fas­sung über den Erlass einer Ver­ord­nung über öffent­li­che Anschläge Bera­tung und Beschluss­fas­sung über die Auf­nah­me eines Kre­di­tes für die Finan­zie­rung des Neu­baus des Rat­hau­ses und der Kin­der­krip­pe mit Hort Wün­sche und Anträge

Anschlie­ßend fin­det eine nicht­öf­fent­li­che Sit­zung statt.