CSU Kreis­vor­stand­schaft von 115 Dele­gier­ten neu gewählt – Füh­rungs­spit­ze mit gro­ßer Einig­keit bestätigt

115 Dele­gier­te der CSU im Land­kreis Forch­heim sind im Sport­heim der DJK Wein­garts zusam­men­ge­kom­men, um ihren Vor­stand zu wäh­len. An der Spit­ze gab es kei­ne Über­ra­schun­gen, statt des­sen gro­ße Einig­keit. So wur­de Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter Micha­el Hof­mann (Neu­ses) mit 110 von 113 Stim­men und damit 97 % als Kreis­vor­sit­zen­der in sei­nem Amt bestätigt.

Hof­mann freu­te sich über das her­aus­ra­gen­de Ergeb­nis. Gemein­sam mit den weit über 1.400 Mit­glie­dern im Land­kreis in 37nOrtsverbänden wol­le er auch wei­ter­hin die Auf­ga­be ange­hen, „das Leben der Men­schen hier bei uns jeden Tag ein Stück­chen bes­ser zu machen“. Er ging auch auf die anste­hen­den Land­tags­wah­len ein: „Die Zei­ten wer­den schwie­ri­ger. Die wirt­schaft­li­che Ent­wick­lung, Infla­ti­on, nach­las­sen­de Steu­er­ein­nah­men, Abbau von Arbeits­plät­zen, das alles stellt unser Land vor gro­ße Her­aus­for­de­run­gen. Mit der CSU ist es Bay­ern wirt­schaft­lich und finan­zi­ell immer sehr gut gegan­gen. An kaum einem Land­kreis sieht man das so gut wie an unse­rem. Wir wol­len dafür sor­gen, dass es auch so bleibt!“.

Ulrich Schürr, auf­grund sei­ner Funk­ti­on als Bezirks­rat kraft Amtes im CSU Kreis­vor­stand, ver­wies in sei­nem Gruß­wort auf die viel­fäl­ti­gen Pro­jek­te, die in den letz­ten Jah­ren mit der Unter­stüt­zung des Bezirks Ober­fran­ken in ver­schie­de­nen Gemein­den des Land­krei­ses umge­setzt wer­den konn­ten und sicher­te auch für die Zukunft sei­ne Unter­stüt­zung zu. Gleich­zei­tig beton­te er die immer wich­ti­ger wer­den­den Auf­ga­ben des Bezirks im Rah­men der Gesund­heits­ver­sor­gung und der Pflege.

Hof­mann zur Sei­te ste­hen die wie­der gewähl­ten Stell­ver­tre­ter: die bei­den Kreis­rä­te Kon­rad Rosen­zweig (Wie­sent­tal) und Ker­stin Nes­tro­jil (Wei­lers­bach) sowie die bei­den 1. Bür­ger­mei­ster Mar­tin Walz (Neun­kir­chen) und Ste­fan Förtsch (Egloff­stein). Neu dazu gekom­men als stell­ver­tre­ten­de Kreis­vor­sit­zen­de ist Stadt- und Kreis­rä­tin Mar­tin Heben­danz (Ker­s­bach), die auf Anhieb mit 111 Stim­men das beste Ergeb­nis des Wahl­gangs einfuhr.

Neu gewähl­ter Kas­sier wur­de Ulrich Mei­er­hö­fer aus Geschwand. Er folg­te Peter Hell­dör­fer (Göß­wein­stein) nach, der nach 18 Jah­ren sei­nen wohl ver­dien­ten ehren­amt­li­chen Ruhe­stand antrat. Als Schrift­füh­rer bestä­tigt wur­de auch Klaus Fried­rich aus Eber­mann­stadt. Digi­tal­be­auf­trag­ter wur­de der frü­he­re JU Kreis­vor­sit­zen­de Phil­ipp Ochs (Wein­garts).

Gewählt wur­den als wei­te­re Mit­glie­der der Vor­stand­schaft Micha­el Knör­lein (Kirch­eh­ren­bach), Johan­nes Eis­mann (Eggols­heim), Ste­fan Lang (Bärn­fels), Sabi­ne Schell (Bucken­ho­fen), Rai­ner Schmeu­ßer (Eber­mann­stadt), Bene­dikt von Bent­zel (Herolds­bach), Mar­kus Grü­ner (Ober­tru­bach), Edmund Ulm (Igens­dorf), Georg Pes­s­ler (Neu­ses), Mar­tin Mehl (Neun­kir­chen), Tho­mas Wer­ner (Forch­heim), Man­fred Hän­chen (Göß­wein­stein), Dia­na Könit­zer (Pretz­feld) und Maria-Lui­se Leh­nard (Burk). Damit bil­den sich die Regio­nen des Land­krei­ses im CSU Kreis­vor­stand sehr gut ab, so der wie­der gewähl­te Kreisvorsitzende.