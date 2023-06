Kei­ne ande­re Mann­schaft errang mehr Medail­len bei Bezirksmeisterschaften

Zwei­mal Gold, zwei­mal Sil­ber, vier­mal Bron­ze – so lau­tet die Bilanz der Bay­reu­ther Bogen­schüt­zen nach den ober­frän­ki­schen Mei­ster­schaf­ten mit dem olym­pi­schen Recur­ve­bo­gen in Ober­kot­z­au. Dem Team Bay­reuth wur­de zudem der Wan­der­po­kal für die beste Ver­eins­lei­stung im Jahr 2022 überreicht.

Der Pokal ist eine Stif­tung des Bezirks­re­fe­ren­ten Tho­mas Hoff­mann. Damit wird der Ver­ein aus­ge­zeich­net, der dis­zi­pli­n­über­grei­fend bei ober­frän­ki­schen Mei­ster­schaf­ten den ersten Platz im Medail­len­spie­gel eines Jah­res ein­nimmt. Die vier Dis­zi­pli­nen im Bogen­schie­ßen sind die Hal­len­mei­ster­schaf­ten im Win­ter, die olym­pi­schen Mei­ster­schaf­ten im Som­mer, das Feld­bo­gen­schie­ßen sowie das 3‑D-Schie­ßen (auf Tier­at­trap­pen). Die Schüt­zen der TS Bay­reuth erober­ten 2022 die Spit­zen­po­si­ti­on des Ran­kings mit ins­ge­samt sechs ersten, neun zwei­ten und einem drit­ten Platz.

Und die Ergeb­nis­se der aktu­el­len ober­frän­ki­schen Mei­ster­schaf­ten mit dem olym­pi­schen Recur­ve­bo­gen sind wie­der eine gute Grund­la­ge, den Wan­der­po­kal auch in die­sem Jahr zu ver­tei­di­gen. Dazu tru­gen die bei­den Gold­me­dail­len bei, die die Schü­le­rin Mag­da­le­na Doe­ge und bei den Erwach­se­nen die Mann­schaft BTS I mit Ste­fan Han­rie­der, Neil Ben­nemann und Lukas Grot­sch gewan­nen. Zwei Sil­ber­me­dail­len in der Ein­zel­wer­tung steu­er­ten Ste­fan Han­rie­der bei den Her­ren und Jür­gen Nakott bei den Senio­ren Ü65 bei. Den Erfolg kom­plett mach­ten die vier Bron­ze­me­dail­len von Neil Ben­nemann bei den Her­ren, Sil­vio und The­re­sa Weis (Jugend und Schü­le­rin­nen) sowie dem Team BTS II mit Tom Bandu­ra, Mela­nie Doe­ge und Moni­ka Richter.

Kaum gerin­ger war aller­dings mit sie­ben Medail­len die Aus­beu­te der SG Hum­mel­tal – und eine Bestä­ti­gung für die enga­gier­te Jugend­ar­beit des Ver­eins. Sämt­li­che Medail­len gin­gen auf das Kon­to der Schü­le­rin­nen und Schü­ler. Bei den Schü­le­rin­nen der Klas­se A (Jahr­gang 2010) sieg­te Han­na Exner, Bron­ze ging an Lina Popp. Sie­ger in der Klas­se Schü­ler B (Jahr­gang 2012) wur­de Ben Exner, bei den Schü­le­rin­nen B gewann gewann Mer­le Hart­mann Bron­ze. Außer­dem hol­te sich die Mann­schaft in die­ser Klas­se den Bezirks­mei­ster­ti­tel. Bei den Schü­lern C (Jahr­gang 2013 bis 2015) gin­gen Sil­ber und Bron­ze hin­ter der Bay­reu­the­rin Mag­da­le­na Doe­ge an Lui­sa Exner und Ame­lie Bieng.

Für die Alten Treu­en Neu­dros­sen­feld sicher­te die Bay­reu­ther Bun­des­li­ga­schüt­zin Katha­ri­na Schmidt den Titel in der Damen­klas­se. Eben­falls Gold für Neu­dros­sen­feld gewann der Schü­ler Tom Wehr­fritz, Leo­nie Wink­ler hol­te sich die Sil­ber­me­dail­le bei den weib­li­chen Jugendlichen.

Jür­gen Nakott