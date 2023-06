Im Zuge der Erhal­tungs­maß­nah­me zur Fahr­bahn­erneue­rung im Bereich der Anschluss­stel­len Münch­berg-Süd und Münch­berg-Nord aus dem letz­ten Jahr ist abschlie­ßend die end­gül­ti­ge Fahr­bahn­mar­kie­rung her­zu­stel­len. Aus die­sem Grund ist die Sper­rung des Ein­fahrts­astes der AS Münch­berg-Süd am Mitt­woch, den 14.06.2023 von 07:30 Uhr bis ca. 18 Uhr und die Sper­rung des Ein­fahrts­astes der AS Münch­berg-Nord am Don­ners­tag, den 15.06.2023 von 07:30 Uhr bis ca. 18 Uhr auf der Rich­tungs­fahr­bahn Ber­lin erforderlich.

Die Aus­fahrts­ä­ste der Rich­tungs­fahr­bahn Ber­lin sowie Ein- und Aus­fahrts­ä­ste der Rich­tungs­fahr­bahn Mün­chen blei­ben in die­sem Zeit­raum unein­ge­schränkt vom Ver­kehrs­teil­neh­mer nutzbar.

Die Ver­kehrs­teil­neh­mer wer­den gebe­ten auf benach­bar­te Anschluss­stel­len aus­zu­wei­chen und die aus­ge­schil­der­ten Umlei­tungs­emp­feh­lun­gen vor Ort zu beachten.

Für die auf­tre­ten­den Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen bit­tet die Auto­bahn GmbH alle betrof­fe­nen Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis und um erhöh­te Vor­sicht im Baustellenbereich.