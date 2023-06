Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Belei­di­gung auf­grund feh­len­den Wechselgeldes

Zu einer Strei­tig­keit zwi­schen einer Ver­käu­fe­rin und einem Kun­den kam es am Sams­tag­mor­gen (10.06.2023) in einem Kiosk in der Erlan­ger Innenstadt.

Der 23 – jäh­ri­ge Kun­de betrat zunächst das Geschäft, um sich in die­sem Tabak zu kau­fen. Da der Kauf jedoch, auf­grund feh­len­den Wech­sel­gel­des, nicht zustan­de kam, wur­de der Kun­de aus­fal­lend, belei­dig­te die 26 – jäh­ri­ge Ver­käu­fe­rin und ver­ließ anschlie­ßend das Geschäft.

Offen­bar woll­te der Mann die Sache nicht auf sich beru­hen las­sen und kehr­te schließ­lich rund 10 Minu­ten spä­ter wie­der zurück zu dem Geschäft. Der Mann beschimpf­te erneut die Ver­käu­fe­rin, als die­se den 23 – Jäh­ri­gen direkt des Geschäf­tes verwies.

Eine Strei­fen­be­sat­zung der Erlan­ger Poli­zei wur­de hin­zu­ge­ru­fen und konn­te den Mann im Umfeld des Kiosks antref­fen. Gegen den 23 – Jäh­ri­gen wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren auf­grund der vor­lie­gen­den Belei­di­gung ein­ge­lei­tet. Nach Abschluss der Sach­ver­halts­auf­nah­me wur­de der Mann des Plat­zes verwiesen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ver­kehrs­un­fall mit Fahrradfahrerin

Ecken­tal – Forth: Am 10.06.2023 fand in Forth im Bereich des Sport­ge­län­des das Sonn­wend­feu­er statt. Gegen 22:30 Uhr ereig­ne­te sich auf dem dor­ti­gen Fuß­weg ein Unfall zwi­schen einer Rad­fah­re­rin und einer 5‑jährigen Fuß­gän­ge­rin. Nach­dem die Rad­fah­re­rin eine gewis­se Zeit an der Unfallört­lich­keit gewar­tet hat­te, ver­ließ sie die­se spä­ter, ohne ihre Per­so­na­li­en bekannt zu machen. Die Rad­fah­re­rin wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land (Tel. 09131/760514) in Ver­bin­dung zu setzen.

Außen­spie­gel beschädigt

Spar­dorf – Bereits in der Zeit 06.06., 20.30 Uhr, bis 07.06.23, 06.30 Uhr, wur­de an einem auf dem Park­platz des Gym­na­si­ums in der Bucken­ho­fer Stra­ße 5 der rech­te Außen­spie­gel eines gepark­ten schwar­zen Audi offen­bar mut­wil­lig beschä­digt. Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Ruf­num­mer 09131 / 760–514, bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land zu melden.

Glas­schei­be der Spar­kas­sen Fas­sa­de beschädigt

Eckental/​Forth – Am 10.06.2023 ver­ur­sach­te ein Fahr­zeug­füh­rer mit sei­nem Pkw einen Unfall beim rück­wär­ti­gen Ein­par­ken vor der Spar­kas­sen­fi­lia­le. Er unter­schätz­te den Abstand sei­nes Pkw zu der Glas­fas­sa­de und tou­chier­te eine der Schei­ben mit dem rech­ten Heck­be­reich des Pkw. Die äuße­re Schei­be der Dop­pel­ver­gla­sung wur­de ein­ge­drückt und ging dabei zu Bruch. Ein Ver­ant­wort­li­cher der Spar­kas­se wur­de infor­miert und hin­zu­ge­zo­gen, um eine Absi­che­rung der Schei­be zu veranlassen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Voll­trun­ken versteuert

Hat sich in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag ein 37jähriger Her­zo­gen­au­ra­cher Fahr­zeug­len­ker, auf dem Hans-Ort-Ring in Fahrt­rich­tung Erlan­gen. An der Kreu­zung Hans-Ort- Ring/​Kreis­stra­ße 25, unmit­tel­bar vor der Ampel­an­la­ge kam die­ser nach rechts von der Fahr­bahn ab, mäh­te eine Warn­ba­ke samt Rohr­pfo­sten über den Hau­fen und krach­te schluss­end­lich gegen den Ampel­mast der Licht­zei­chen­an­la­ge. Der Unfall­fah­rer zog mit­tel­schwe­re Ver­let­zun­gen zu, wel­che sta­tio­när in einer Erlan­ger Kli­nik behan­delt wer­den müs­sen, sein Fahr­zeug, sowie die Baken und die Ampel­an­la­ge dür­fen als Schrott bezeich­net wer­den. Neben sei­ner kräf­ti­gen Alko­ho­li­sie­rung, den gesund­heit­li­chen Fol­gen und dem mate­ri­ell ent­stan­de­nen Scha­den sieht sich der Unfall­ver­ur­sa­cher nun­mehr einem Ermitt­lungs­ver­fah­ren ob Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs gegen­über. Sein Füh­rer­schein wur­de sichergestellt.

Alt­stadt­fest mit Folgen

Im Streit um eine Frau bzw. sein Balz­ver­hal­ten wur­de einem Besu­cher des Alt­stadt­fe­stes in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag, in der Haupt­stra­ße zum Ver­häng­nis. Schluss­end­lich prü­gel­ten ins­ge­samt drei Per­so­nen auf den Casa­no­va ein, auch noch, als die­ser bereits am Boden lag.

Er muss­te mit mit­tel­schwe­ren Ver­let­zun­gen in einer Erlan­ger Kran­ken­haus ver­bracht werden.

Gegen die Schlä­ger wird nun­mehr wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung ermittelt.

Zeu­gen wel­che unter Umstän­den Beob­ach­tun­gen getä­tigt haben wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter 09132–7809‑0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Aus­ge­büx­ter Pfau kam in Gewahrsam

Höch­stadt a.d. Aisch – Auch die Tier­ret­tung fällt in das Auf­ga­ben­ge­biet von Poli­zei und Feu­er­wehr. Des­we­gen kam es am Sams­tag­mit­tag zu einem Ret­tungs­ein­satz im Stadt­ge­biet Höchstadt.

Bereits seit meh­re­ren Tagen häuf­ten sich die Mit­tei­lun­gen bei der PI Höch­stadt a.d. Aisch über einen her­ren­lo­sen Pfau. Das aus­ge­wach­se­ne Tier trieb sich in ver­schie­de­nen Grund­stücken im Stadt­ge­biet herum.

Aber auch der Ver­kehr wur­de durch den Vogel beein­träch­tigt. U.a. setz­te er an der Schwe­den­schan­ze zum Lan­de­an­flug an, wes­halb eine Pkw-Fah­re­rin abbrem­sen musste.

Nach­dem der Vogel mehr­mals ent­wei­chen konn­te, ende­te sei­ne Flucht am gest­ri­gen Samstag.

Als ein Bür­ger sei­nen Gar­ten betrat, stand plötz­lich der Pfau vor ihm, wes­halb er die Poli­zei infor­mier­te. Bei einem erneu­ten Flucht­ver­such über die Nach­bar­grund­stücke blieb der Vogel in einem Mau­er­spalt stecken und konn­te durch einen Beam­ten mit einem Netz gesi­chert werden.

Unver­letzt wur­de das Tier durch die Feu­er­wehr Höch­stadt a.d. Aisch aus sei­ner miss­li­chen Lage befreit.

Anschlie­ßend nahm das Tier­heim Erlan­gen den Pfau vor­über­ge­hend auf.

Ein Besit­zer konn­te bis­lang nicht aus­fin­dig gemacht wer­den. Der recht­mä­ßi­ge Eigen­tür­mer möge sich beim Tier­heim Erlan­gen oder der hie­si­gen Poli­zei­dienst­stel­le (Tel.:09193/63940) melden.