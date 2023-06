Seit 1998 besteht zwi­schen den Feu­er­we­hen aus Hausen/​Schonungen (Lkr. Schwein­furt) und Hausen/​Forchheim eine enge Part­ner­schaft. Die­se wur­de nun anläss­lich des 150-jäh­ri­gen Bestehens der FFW Hausen/​Schonungen noch­mals bekräftigt.

Anläss­lich des Jubi­lä­ums­fe­stes zu ihrem 150-jäh­ri­gen Bestehen lud die FFW Hausen/​Schonungen (Lkr. Schwein­furt) zu ihrem Fest­kom­mers ein. Unter den Ein­ge­la­de­nen befand sich auch die FFW Hausen/​Forchheim, mit wel­cher die „Häu­sin­ger“ aus Scho­nun­gen 1998 eine Part­ner­schaft grün­de­ten. Bei­de Feu­er­weh­ren sehen sich gegen­sei­tig als Part­ner­weh­ren an.

1998 kam ein „Häu­sin­ger“ aus Unter­fran­ken wegen eines Außen­dienst­ter­mins zu den „Häus­nern“ nach Ober­fran­ken. Die heu­ti­gen Ehren­mit­glie­der der FFW Hausen/​Forchheim Rudi Brehm und Kon­rad Wag­ner kamen mit dem „Häu­sin­ger“ Heinz Pech über die Feu­er­wehr ins Gespräch und man ent­schloss, eine Part­ner­schaft zwi­schen den Weh­ren zu gründen.

In die­sem Jahr fei­ert die­se Part­ner­schaft nun ihr 25-jäh­ri­ges Bestehen, was der 1.Vorsitzende der FFW Hausen/​Forchheim, Mar­co Wei­chert, zum Anlass nahm, um der FFW Hausen/​Schonungen auf deren Fest­kom­mers eine hand­be­mal­te Schüt­zen­schei­be mit den Wap­pen bei­der Gemein­den zu über­rei­chen. Außer­dem bekräf­tig­te Mar­co Wei­chert in sei­ner Lau­da­tio, dass es auch wei­ter­hin das Ziel sei, die­se Part­ner­schaft auf­recht zu erhal­ten und sich für deren Erhalt ein­zu­set­zen. Zur Bekräf­ti­gung die­ser Aus­sa­ge über­reich­ten sich die Ver­ant­wort­li­chen bei­der Feu­er­weh­ren gegen­sei­tig ent­spre­chen­de Part­ner­ur­kun­den und fer­tig­ten ein gemein­sa­mes Foto mit den jewei­li­gen Bür­ger­mei­stern bei­der Gemein­den. Bereits 1998 wur­de ein sol­ches Foto mit den dama­li­gen Feu­er­wehr­ver­ant­wort­li­chen und Bür­ger­mei­stern gemacht.

Zum Abschluss des „Häu­sin­ger“ Fest­wo­chen­en­des (20.05.2023–22.05.2023) nahm die FFW Hausen/​Forchheim noch am Fest­um­zug ihrer Part­ner­wehr teil.