Eber­mann­stadt lockt mit einem gro­ßem Veranstaltungswochenende

Im Jahr 1323 ver­lieh Kai­ser Lud­wig IV, genannt der Bay­er, dem Ort vil­la Eber­ma­re­stad die Stadt­rech­te. Im Jahr 2023 steht des­halb die gesam­te Stadt Eber­mann­stadt im Zei­chen ihres 700. Stadt­ju­bi­lä­ums. Das Mot­to für die­se bedeu­ten­de Fei­er lau­tet „700 Jah­re – Mei­ne Stadt, mei­ne Heimat“.

Um dies gebüh­rend zu fei­ern, ist am Wochen­en­de vom 16. bis zum 18. Juni 2023 ein ereig­nis­rei­ches Wochen­en­de in Eber­mann­stadt vorgesehen.

Jubi­lä­ums­spek­ta­kel

Zu Beginn wird am 16. Juni um 19 Uhr die Pre­miè­re des Jubi­lä­ums­spek­ta­kels in der Stadt­hal­le auf­ge­führt: in Zusam­men­ar­beit mit dem Frän­ki­schen Thea­ter­som­mer e.V. ent­stand die Idee zu einem „Jubi­lä­ums-Thea­ter-Spek­ta­kel“, wel­ches die Stadt­ge­schich­te nachspielt.

Unter der Lei­tung des Inten­dan­ten Jan Burd­in­ski wer­den histo­ri­sche The­men der Stadt­chro­nik ergänzt durch über­lie­fer­te Gedich­te, Lie­der, Geschich­ten und Legen­den zu einem humor­vol­len, besinn­li­chen, über­mü­ti­gen und far­ben­fro­hen Spek­ta­kel ver­bun­den. Die­ses bringt Men­schen aus ver­schie­de­nen Berei­chen zusam­men: Vie­le Eber­mann­städ­ter Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sowie Chor, Musik- und Tanz­grup­pen, außer­dem Ver­ei­ne und Schü­le­rin­nen und Schü­ler spie­len gemein­sam an der Sei­te pro­fes­sio­nel­ler Musi­ker die Stadt­ge­schich­te nach.

Im Anschluss an die Pre­miè­re kommt es zu „Lux Eber­ma­re­stad“, einer Insze­nie­rung zum Jubi­lä­um in Licht und Feu­er an der Hoch­was­ser­frei­le­gung. Auch am 18. Juni um 18:30 Uhr haben inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger noch ein­mal die Mög­lich­keit sich das Jubi­lä­umspek­ta­kel in der Stadt­hal­le anzu­se­hen. Ab cir­ca 22 Uhr wird es am 18. Juni außer­dem eine Son­der­fahrt mit der agi­lis Bahn zum VGN-Tarif von Eber­mann­stadt nach Beh­rin­gers­müh­le und zurück geben: ein Kon­zert der welt­be­rühm­ten Sopra­ni­stin und Gei­ge­rin Ral­li Bog­dan wäh­rend der Fahrt wird Sie mitreißen!

Tickets erhal­ten Sie unter: https://​www​.eber​mann​stadt​.de/​f​r​e​i​z​e​i​t​-​t​o​u​r​i​s​m​u​s​/​7​0​0​-​j​a​h​r​e​-​e​b​e​r​m​a​n​n​s​t​a​d​t​-​j​u​b​i​l​a​e​u​m​s​s​p​e​k​t​a​k​e​l​-​i​m​-​j​u​n​i​-​2​0​23/

Jubi­lä­ums­markt

Ein vier­köp­fi­ges Team – bestehend aus Tou­rist-Info, Bür­ger­bü­ro, Hei­mat­mu­se­um und Zen­tren­ma­nage­ment – beschäf­tigt sich seit Novem­ber letz­ten Jah­res mit der Pla­nung für einen Jubi­lä­ums­markt. Im gan­zen Alt­stadt­be­reich wer­den dafür am 18. Juni von 10 bis 17 Uhr aus­ge­wähl­te Künst­ler, Hand­wer­ker, Manu­fak­tu­ren und Gastro­no­men erwar­tet, bei denen nach Lust und Lau­ne ein­ge­kauft und auch aktiv mit­ge­macht wer­den kann. Vom Unte­ren Scheu­nen­vier­tel über den Gar­ten am Bür­ger­haus, ent­lang der Haupt­stra­ße bis hin zum Markt­platz soll sich das bun­te Trei­ben erstrecken. Ins­ge­samt 65 Stän­de wer­den dabei eine herz­li­che Atmo­sphä­re und bie­ten unver­gess­li­che Erleb­nis­se schaffen.

Auf dem Jubi­lä­ums­markt wer­den vor allem Mit­mach-Aktio­nen für Fami­li­en ange­bo­ten: Groß und Klein kön­nen sich bei­spiels­wei­se bei der Büt­ten­pa­pier­her­stel­lung, in einer Filz- und Stein­werk­statt, bei der Erstel­lung eige­ner Wap­pen aber auch beim Kochen in einer Kräu­ter­kü­che ver­su­chen oder ein­mal mit­tel­al­ter­li­che Moden selbst pro­bie­ren. Schwung­voll geht es auf einem histo­ri­schen Kin­der­ka­rus­sell zu. Wei­te­re Ange­bo­te, wie das Arm­brust- und

Bogen­schie­ßen, eine Buch­bin­de­rei zum Anfas­sen, Live-Vor­füh­run­gen von Schmiede‑, Bütt­ner-und Flecht­ar­bei­ten run­den das Pro­gramm ab. Zudem sor­gen Bands aus Nürn­berg, Erlan­gen und auch Eber­mann­stadt selbst für gute Stim­mung. Für das leib­li­che Wohl ist auf dem Markt­platz eine Ver­pfle­gungs- und Genuss­mei­le ein­ge­rich­tet. Der größ­te Markt, den es in Eber­mann­stadt je gab!

Zug­tausch

Auch tau­schen heu­te die Dampf­bahn Frän­ki­sche Schweiz und die agi­lis Bahn die Bahn­strecke. Das bedeu­tet: Die Dampf­bahn ver­kehrt zwi­schen Forch­heim und Eber­mann­stadt, die agi­lis-Züge über­neh­men die Strecke von Eber­mann­stadt nach Beh­rin­gers­müh­le. Am 18. Juni kön­nen Sie also live erle­ben, wie es sein könn­te, wenn die Bahn­strecke nach Beh­rin­ger­müh­le für den nor­ma­len Zug­ver­kehr frei­ge­ge­ben wäre, denn dann kön­nen Sie durch­fah­ren von Forch­heim bis Beh­rin­gers­müh­le und zurück.

Alle Infor­ma­tio­nen zu die­sem histo­ri­schen Event, war­um es statt­fin­det, und die Fahr­plä­ne der aus­ge­wähl­ten Fahr­ten fin­den Sie unter: www​.zug​indie​zu​kunft​.de

Fly­er zum Download